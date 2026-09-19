Game Changers 2026: Marina de Tavira

Hija de Luis de Tavira, otro genio de la dirección de actores, Tavira comenzó su carrera en la escuela La Casa del Teatro de la Plaza de la Conchita, en Coyoacán, su primera toma de contacto con las tablas. De ahí saltó al Núcleo de Estudios Teatrales y, posteriormente, al Centro de Formación Teatral San Cayetano. Y desde entonces no ha parado. Escenarios, televisión y cine han llenado la carrera de una de las actrices más prolíficas (y reconocidas por sus pares) de Latinoamérica. "El teatro sigue siendo el lugar donde me siento más feliz", repite Tavira en cuanto tiene ocasión.

Y eso que fue nominada al Oscar. Y eso que hace unos meses se subió al escenario del Grand Theatre Lumière de Cannes, la Scala de Milán del cine internacional, para recoger la Palma de Oro de la sección Un Certain Regard del festival francés por su inolvidable papel en Siempre soy tu animal materno, película dirigida por la costarricense Valentina Maurel.

El largometraje, que explora la complejidad de las relaciones familiares y las dificultades de ser mujer en cada una de las diferentes etapas de la vida, volvió a colocar a la mexicana en lo más alto del cine de autor. "Es un orgullo ser mexicana en un momento así", dijo entonces la actriz. "Es un festival que me faltaba, ¡y vaya festival!", celebró.



Fundadora en 2012 de la productora teatral Incidente Teatro junto a Enrique Singer, la carrera profesional de Tavira sigue protagonizada por los escenarios y el contacto directo con el público, aunque sin perder de vista las cámaras y los estudios.

El aroma del pasto recién cortado (2024), producida por Martin Scorsese y dirigida por Celina Murga, fue otro de sus grandes éxitos de crítica y público, aunque no lo suficientemente importante como para opacar su trabajo en las tablas en producciones como Traición, de Harold Singer; La anarquista, de David Mamet; Un tranvía llamado deseo, de Tennessee Williams; o Antígona González, una adaptación del texto de Sara Uribe que fue presentada en febrero en el Centro Condeduque de Madrid. “En el teatro fue donde entendí lo que era la actuación. No solo eso, también la vida. Para mí es un medio de conocimiento de lo que es la vida”, reflexionaba la actriz hace unos meses.

¿Por qué la elegimos? Historia viva del teatro mexicano, Marina de Tavira fue premiada como mejor actriz en la sección Un Certain Regard del pasado Festival Internacional de Cine de Cannes por su papel en Siempre soy tu animal materno, de la costarricense Valentina Maurel.