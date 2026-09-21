Así le fue en taquilla a ‘Resident Evil: Noche Cero’ en su fin de semana de estreno

Taquilla de Resident Evil: Noche Cero

El remake del videojuego de zombies recaudó tan solo en Norteamérica 60 millones de dólares en su primer fin de semana, un número que superó las expectativas. A nivel mundial, recaudó un total de 108.3 millones de dólares (mdd).

Esta cantidad representa el mayor debut en los 24 años de historia de la franquicia de terror. De acuerdo con información de Variety, el mayor estreno de la franquicia había sido Resident Evil: Afterlife (2010), tan solo con 26 mdd.



Su director Cregger, quien saltó a a fama con el éxito Barbarian (2022), ha sido mayormente reconocido por su éxito Weapons en 2025, que tuvo un presupuesto de 38 mdd y que logró un total de 270 mdd a nivel mundial.

Resident Evil inició como un videojuego en 1996 y se adaptó por primera vez en el cine seis años después con una cinta del mismo nombre, protagonizada por Milla Jovovich, quien retomó su papel de Alice, una expecialista en seguridad y agente encubierta.