2. Las batallas en el desierto

Autor: José Emilio Pacheco

Año de publicación: 1981

¿Conoces la canción 'Las Batallas' de Café Tacvba? Bueno, está inspirada en este libro. Carlos es un niño que vive en la Ciudad de México de los años cuarenta y se enamora de Mariana, la mamá de su mejor amigo. A través de sus ojos conocemos una ciudad que está cambiando: los nuevos productos, las costumbres que llegan de Estados Unidos y una sociedad que comienza a transformarse, pero también vemos cómo un amor infantil puede convertirse en un escándalo para los adultos.

Las batallas en el desierto es una novela sobre la infancia, el deseo, la nostalgia y ese México que parece quedar atrás mientras la ciudad se transforma. Es de esas lecturas sencilla, rápida y que, al terminar, te dejan pensando en todo lo que cambia sin que nos demos cuenta y también con el corazón un poco roto.

Otro libro del autor: Aura de 1962

3. Arráncame la vida

Autor: Ángeles Mastretta

Año de publicación: 1985

Y si de novelas que te dejan con el corazón roto hablamos, esta de Ángeles Mastretta, la misma de Mal de Amores, es un sí para tu biblioteca.

Catalina Guzmán se casa muy joven con Andrés Ascencio, un hombre poderoso que pertenece a la política de México de la primera mitad del siglo XX. Lo que comienza como una historia de amor pronto se convierte en un matrimonio marcado por el control, las infidelidades y las decisiones de un hombre acostumbrado a tenerlo todo bajo su mando.

A lo largo de la novela, Catalina va descubriendo quién es, qué quiere y hasta dónde está dispuesta a llegar para construir su propia vida. Mientras tanto, el país de fondo también está lleno de cambios y tensiones políticas. Arráncame la vida es una novela que nos acerca a la vida de una mujer que, en medio de las reglas de su época, comienza a encontrar su propia voz.

4. Noticias del Imperio

Autor: Fernando del Paso

Año de publicación: 1987

La historia de México tiene capítulos que parecen sacados de una novela, y Noticias del Imperio es una de esas obras que nos recuerdan que la realidad puede ser tan compleja como la ficción.

Fernando del Paso reconstruye el Segundo Imperio Mexicano y la presencia de Maximiliano de Habsburgo y Carlota en el país. A través de distintas voces, la novela nos lleva por la política, las guerras, las ambiciones y las contradicciones de un México que vivía uno de sus periodos más convulsos.

Es una lectura para quienes disfrutan de la historia, pero también de los personajes que tienen mucho que decir, combinando ficción e historia para mostrarnos un país lleno de contrastes, donde las decisiones de unos cuantos terminan marcando la vida de muchos.

5. Los recuerdos del porvenir

Autor: Elena Garro

Año de publicación: 1963

¿Y si un pueblo pudiera recordar todo lo que ha vivido? En Los recuerdos del porvenir, Elena Garro convierte a Ixtepec, un pueblo del sur de México, en el narrador de una historia marcada por la Guerra Cristera, el poder y los amores que no siempre encuentran un final feliz.

La novela nos lleva por una atmósfera donde el tiempo parece moverse de otra manera y los recuerdos tienen tanto peso como los acontecimientos. Entre sus personajes aparecen mujeres que intentan sobrevivir a las reglas de su época y hombres que ejercen el poder sobre los demás.

Los recuerdos del porvenir es una novela que mezcla la historia de México con una mirada fantástica y profundamente humana. Una lectura que nos recuerda que los pueblos, al igual que las personas, también tienen memoria.

Cinco novelas, cinco formas de acercarnos a México. Desde los murmullos de Comala hasta los recuerdos de Ixtepec, cada historia nos invita a mirar nuestro país desde otro ángulo.