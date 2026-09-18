Muy esperada por muchos y comentada por otros, Resident Evil: Noche Cero por fin está en los cines y el virus zombie ha tenido un buen recibimiento entre los fans, o al menos eso dice la taquilla en preestreno.
‘Resident Evil: Noche Cero’ logra la mayor recaudación de la saga en preestreno
La nueva y original versión de la serie de videojuegos de terror del director de Weapons, Zach Cregger, ha recaudado 8.8 millones de dólares en este breve lapso, lo cual es bueno para la producción de Sony.
De hecho, se espera que recaudé entre 40 y 50 millones de dólares tan solo en Estados Unidos este fin de semana, aunque algunas proyecciones afirman incluso que se puede situar cerca de los 60 millones de dólares, una cantidad bastante cercana a lo que costó la cinta (75 mdd).
De acuerdo con Variety, Resident Evil: Noche Cero ya está marcando el mayor estreno de Cregger y el mayor éxito de taquilla de la saga de videojuegos que incluye ocho películas.
De qué trata
En esta nueva cinta, Austin Abrams interpreta a Bryan, unmensakero médico que entrega un paquete misterioso en un pueblo infestado de zombies.
Tráiler
Si todavía no la ves y quieres un adelanto, acá te dejamos el tráiler. Recuerda que se encuentra actualmente en las salas de cine.