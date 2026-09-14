La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión celebra este lunes la 78º edición de los Premios Emmy en Los Ángeles, California, que reconocen lo mejor de la pantalla chica y que este año, la serie de drama The Pitt y la comedia de terror Widow’s Bay compiten como las más nominadas. ¿En cuáles categorías se llevaron el galardón? Acá la lista de los ganadores de este 2026.
Premios Emmy 2026: mira la lista de ganadores en las principales categorías
Cabe recordar que Widow’s Bay, protagonizada por Matthew Rhys, ya conquistó ocho estatuillas la semana pasada en los Emmys creativos, donde se entrega la mayor parte de los más de cien premios de la competencia.
En el caso de la serie de HBO Max The Pitt, contó este 2026 con 25 nominaciones y en los Emmys creativos ganó cuatro premios, incluido mejor casting en su rubro.
Esta edición es presentada por Mariska Hargitay ( protagonista de La ley y el orden: unidad de víctimas especiales). Ahora sí, mira la lista de ganadores:
GANADORES DE LOS EMMY 2026
MEJOR SERIE DE DRAMA
• The Diplomat (La diplomática)
• The Gilded Age (La edad dorada)
• A Knight of the Seven Kingdoms (El caballero de los Siete Reinos)
• Paradise
• The Pitt - GANADORA
• Pluribus
• Slow Horses (Caballos lentos)
• Your Friends & Neighbors (Amigos y vecinos)
MEJOR DIRECCIÓN DE UNA SERIE DE DRAMA
• Salli Richardson-Whitfield — The Gilded Age, “My Mind Is Made Up”
• Hanelle Culpepper — Paradise, “Exodus”
• Lorene Scafaria — The Morning Show, “The Overview Effect”
• Adam Arkin — The Pitt, “5:00 P.M.”
• Saul Metzstein — Slow Horses, “Hello Goodbye” - GANADOR
• Vince Gilligan — Pluribus, “Pilot”
ACTRIZ PRINCIPAL EN UNA SERIE DE DRAMA
• Carrie Coon, The Gilded Age (La edad dorada)
• Chase Infiniti, The Testaments (Los testamentos: de las hijas de Gilead)
• Keri Russell, The Diplomat (La diplomática)
• Rhea Seehorn, Pluribus - GANADORA
• Zendaya, Euphoria
Gracias Vince Gilligan (creador de ‘Pluribus’) por darme no solo el papel de mi vida, sino de crear un set donde todos podemos colaborar
MEJOR ACTOR PROTAGONISTA EN UNA SERIE DE DRAMA
• Sterling K. Brown, Paradise
• Gary Oldman, Slow Horses (Caballos lentos)
• Mark Ruffalo, Task
• Rufus Sewell, The Diplomat (La diplomática)
• Noah Wyle, The Pitt - GANADOR
ACTRIZ DE REPARTO EN UNA SERIE DE DRAMA
• Taylor Dearden, The Pitt
• Fiona Dourif, The Pitt
• Allison Janney, The Diplomat (La diplomática) - GANADORA
• Katherine LaNasa, The Pitt
• Sepideh Moafi, The Pitt
• Julianne Nicholson, Paradise
• Karolina Wydra, Pluribus
ACTOR SECUNDARIO EN UNA SERIE DE DRAMA
• Patrick Ball, The Pitt
• Billy Crudup, The Morning Show
• Shawn Hatosy, The Pitt
• Gerran Howell, The Pitt
• Jack Lowden, Slow Horses (Caballos lentos)
• Tom Pelphrey, Task - GANADOR
• Carlos-Manuel Vesga, Pluribus
MEJOR SERIE DE COMEDIA
• Abbott Elementary
• The Bear (El Oso)
• Hacks
• Margo's Got Money Troubles (Margo tiene problemas de dinero)
• Nobody Wants This (Nadie quiere esto)
• Only Murderers in the Building (Solo asesinatos en el edificio)
• Shrinking (Terapia sin filtro)
• Widow’s Bay (La maldición de Widow's Bay) - GANADORA
MEJOR DIRECCIÓN DE COMEDIA
• Randall Einhorn, Abbott Elementary - Ballgame
• Christopher Storer, The Bear - Bears
• Andrew DeYoung, The Chair Company - Life Goes By Too F**king Fast, It Really Does
• Lucia Aniello, Hacks - Hacks (Finale)
• Mary Lou Belli, The Ms. Pat Show - Give It Arrest
• Hiro Murai, Widow's Bay - Welcome to Widow's Bay! - GANADOR
ACTRIZ PRINCIPAL EN UNA COMEDIA
• Quinta Brunson, Abbott Elementary
• Ayo Edebiri, The Bear (El Oso)
• Elle Fanning, Margo’s Got Money Troubles (Margo tiene problemas de dinero)
• Lisa Kudrow, The Comeback
• Jean Smart, Hacks - GANADORA
MEJOR ACTOR PROTAGONISTA EN UNA COMEDIA
• Yahya Abdul-Mateen II, Wonder Man
• Steve Carell, Rooster
• Matthew Rhys, Widow’s Bay (La maldición de Widow's Bay) - GANADOR
• Jason Segel, Shrinking (Terapia sin filtro)
• Martin Short, Only Murderers in the Building (Solo asesinatos en el edificio)
ACTRIZ SECUNDARIA EN UNA COMEDIA
• Dale Dickey, Widow’s Bay (La maldición de Widow's Bay)
• Hannah Einbinder, Hacks
• Janelle James, Abbott Elementary
• Kate O'Flynn, Widow’s Bay (La maldición de Widow's Bay) - GANADORA
• Michelle Pfeiffer, Margo’s Got Money Troubles (Margo tiene problemas de dinero)
• Megan Stalter, Hacks
• Jessica Williams, Shrinking (Terapia sin filtro)
ACTOR DE REPARTO EN UNA SERIE DE COMEDIA
•Colman Domingo, The Four Seasons
•Paul W. Downs, Hacks
•Harrison Ford, Shrinking
•Nick Offerman, Margo's Got Money Troubles
•Stephen Root, Widow’s Bay - GANADOR
•Michael Urie, Shrinking
•Tyler James Williams, Abbott Elementary
MEJOR SERIE LIMITADA O ANTOLÓGICA
• All Her Fault (Su peor pesadilla)
• The Beast in Me (La bestia en mí)
• BEEF (Bronca)
• DTF St. Louis - GANADORA
• Love Story (Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette)
MEJOR PELÍCULA PARA TELEVISIÓN
• Heads of State (Jefes de Estado)
• Miss You, Love You
• People We Meet on Vacation (Gente que conocemos de vacaciones)
• Remarkably Bright Creatures (Criaturas Luminosas) - GANADORA
• Jack Ryan: Ghost War (Jack Ryan: La guerra fantasma)
ACTRIZ PROTAGONISTA EN UNA MINISERIE, SERIE ANTOLÓGICA O PELÍCULA
• Claire Danes, The Beast in Me (La bestia en mí)
• Sally Field, Remarkably Bright Creatures (Criaturas Luminosas) - GANADORA
• Carey Mulligan, BEEF (Bronca)
• Sarah Pidgeon, Love Story
• Sarah Snook, All Her Fault (Su peor pesadilla)
MEJOR ACTOR PROTAGONISTA EN UNA MINISERIE, SERIE ANTOLÓGICA O PELÍCULA
• Riz Ahmed, Bait (El señuelo)
• Jason Bateman, Black Rabbit
• Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story (Monstruo: La historia de Ed Gein)
• Oscar Isaac, BEEF (Bronca)
• Matthew Rhys, The Beast in Me (La bestia en mí) - GANADOR
ACTRIZ DE REPARTO EN UNA MINISERIE, SERIE ANTOLÓGICA O PELÍCULA
• Linda Cardellini, DTF St. Louis - GANADORA
• Dakota Fanning, All Her Fault (Su peor pesadilla)
• Laurie Metcalf, Monster: The Ed Gein Story (Monstruo: La historia de Ed Gein)
• Joy Sunday, DTF: St. Louis
• Youn Yuh-jung, BEEF (Bronca)
• Constance Zimmer, Love Story
ACTOR SECUNDARIO EN UNA MINISERIE, SERIE ANTOLÓGICA O PELÍCULA
• Jason Bateman, DTF St. Louis
• Richard Gadd, Half Man (Hombre a medias)
• David Harbour, DTF St. Louis - GANADOR
• Richard Jenkins, DTF St. Louis
• Charles Melton, BEEF (Bronca)
• Nick Offerman, Death by Lightning (Muerte por un rayo)