Premios Emmy 2026: mira la lista de ganadores en las principales categorías

Cabe recordar que Widow’s Bay, protagonizada por Matthew Rhys, ya conquistó ocho estatuillas la semana pasada en los Emmys creativos, donde se entrega la mayor parte de los más de cien premios de la competencia.

En el caso de la serie de HBO Max The Pitt, contó este 2026 con 25 nominaciones y en los Emmys creativos ganó cuatro premios, incluido mejor casting en su rubro.

Esta edición es presentada por Mariska Hargitay ( protagonista de La ley y el orden: unidad de víctimas especiales). Ahora sí, mira la lista de ganadores:



GANADORES DE LOS EMMY 2026

MEJOR SERIE DE DRAMA

• The Diplomat (La diplomática)

• The Gilded Age (La edad dorada)

• A Knight of the Seven Kingdoms (El caballero de los Siete Reinos)

• Paradise

• The Pitt - GANADORA

• Pluribus

• Slow Horses (Caballos lentos)

• Your Friends & Neighbors (Amigos y vecinos)

El elenco de The Pitt celebra su triunfo como Mejor serie de drama en los Emmy 2026. (Kevin Winter/Getty Images)



MEJOR DIRECCIÓN DE UNA SERIE DE DRAMA

• Salli Richardson-Whitfield — The Gilded Age, “My Mind Is Made Up”

• Hanelle Culpepper — Paradise, “Exodus”

• Lorene Scafaria — The Morning Show, “The Overview Effect”

• Adam Arkin — The Pitt, “5:00 P.M.”

• Saul Metzstein — Slow Horses, “Hello Goodbye” - GANADOR

• Vince Gilligan — Pluribus, “Pilot”



ACTRIZ PRINCIPAL EN UNA SERIE DE DRAMA

• Carrie Coon, The Gilded Age (La edad dorada)

• Chase Infiniti, The Testaments (Los testamentos: de las hijas de Gilead)

• Keri Russell, The Diplomat (La diplomática)

• Rhea Seehorn, Pluribus - GANADORA

• Zendaya, Euphoria

Gracias Vince Gilligan (creador de ‘Pluribus’) por darme no solo el papel de mi vida, sino de crear un set donde todos podemos colaborar Rhea Seehorn

Rhea Seehorn da su discurso al recibir su premio. (Kevin Winter/Getty Images)



MEJOR ACTOR PROTAGONISTA EN UNA SERIE DE DRAMA

• Sterling K. Brown, Paradise

• Gary Oldman, Slow Horses (Caballos lentos)

• Mark Ruffalo, Task

• Rufus Sewell, The Diplomat (La diplomática)

• Noah Wyle, The Pitt - GANADOR

Noah Wyle acepta su premio. (Kevin Winter/Getty Images)



ACTRIZ DE REPARTO EN UNA SERIE DE DRAMA

• Taylor Dearden, The Pitt

• Fiona Dourif, The Pitt

• Allison Janney, The Diplomat (La diplomática) - GANADORA

• Katherine LaNasa, The Pitt

• Sepideh Moafi, The Pitt

• Julianne Nicholson, Paradise

• Karolina Wydra, Pluribus



ACTOR SECUNDARIO EN UNA SERIE DE DRAMA

• Patrick Ball, The Pitt

• Billy Crudup, The Morning Show

• Shawn Hatosy, The Pitt

• Gerran Howell, The Pitt

• Jack Lowden, Slow Horses (Caballos lentos)

• Tom Pelphrey, Task - GANADOR



• Carlos-Manuel Vesga, Pluribus