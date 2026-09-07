Más allá de premiar a las mejores series, historias y actuaciones, los Emmy también reconocen los aspectos técnicos de una producción. Sin embargo, a diferencia de otras categorías, estos galardones se entregan en una ceremonia independiente que se realiza una semana antes de la gala principal, es decir, ayer.
Bad Bunny hace historia, esta y otras sorpresas en los Emmy técnicos
Más allá de premiar a las mejores series, historias y actuaciones, los Emmy también reconocen los aspectos técnicos de una producción. Sin embargo, a diferencia de otras categorías, estos galardones se entregan en una ceremonia independiente que se realiza una semana antes de la gala principal, es decir, ayer.
La antesala de la ceremonia se encarga de premiar los logros técnicos y artísticos detrás de las series. Los Creative Arts Emmys reconocen el trabajo en diseño de producción, decoración de sets, montaje, vestuario, fotografía, casting, maquillaje, efectos visuales, así como edición y mezcla de sonido. En otras palabras, todo aquello que ocurre detrás de escena y que hace posible que las historias que tanto nos gustan lleguen hasta nuestra televisión.
Ahora, sin dar demasiadas vueltas, estos fueron algunos de los premios y ganadores más destacados porque sí, como en toda premiación, hubo varias sorpresas.
Bad Bunny hace historia
¿Por qué Bad Bunny está nominado? Su show de medio tiempo del Super Bowl no solo conquistó al mundo, también a los Emmy, al conseguir nueve nominaciones, la mayor cantidad obtenida por dicho espectáculo. Al final de la noche, el show del puertorriqueño consiguió siete galardones, entre ellos el principal a Mejor Especial de Variedades en Vivo, que convirtió a Benito Antonio Martínez Ocasio en ganador del Emmy por primera vez.
Con este premio, Bad Bunny podría convertirse en un EGOT, lo que significa que, si gana un Tony y un Oscar, completaría los máximos galardones del entretenimiento.
Widow’s Bay
Si aún no has visto esta serie, es momento de ir de inmediato a Apple TV para descubrir uno de los fenómenos actuales. Su mezcla de comedia y terror, inspirada en las leyendas de un pueblo pesquero, ha hecho que todos volteen a verla.
Gran parte del encanto de la serie está en la construcción de ese pueblo y eso no pasó desapercibido. Widow’s Bay consiguió ocho estatuillas: Mejor Actriz Invitada en una Serie de Comedia para Betty Gilpin, además de reconocimientos en Casting, Diseño de Producción, Fotografía, Supervisión Musical, Composición Musical, Edición de Sonido y Mezcla de Sonido.
Spider-Noir: cancelada, pero premiada
A solo un par de días de que Prime Video anunciara la cancelación de Spider-Noir, la serie consiguió cinco Emmy. La ficción, protagonizada por Nicolas Cage, destacó en fotografía, cabeceras, sonido, efectos visuales y coordinación de especialistas para comedia.
Lamentablemente, la cancelación ya no tiene vuelta atrás y, sin importar lo que haya ganado, la serie no volverá a la plataforma para una siguiente temporada.
The Pitt sigue imparable
Otra de las producciones que obtuvo varios premios fue The Pitt, el drama médico que consiguió los reconocimientos en casting dramático, maquillaje protésico y canción original. Además, Ernest Harden Jr., quien interpreta al entrañable personaje de Louie Cloverfield, un paciente recurrente y alcohólico en constante lucha dentro de la sala de emergencias, también fue reconocido.
Otros premios que no pasaron desapercibidos
Los premios interpretativos dejaron varias primeras victorias y uno de los momentos más emotivos de las ceremonias. Rob Reiner recibió un Emmy póstumo por The Bear, mientras que Linda Cardellini y David Harbour fueron reconocidos por sus papeles secundarios en la miniserie DTF St. Louis.
Los ganadores fueron los siguientes:
- Actor invitado en comedia: Rob Reiner, por The Bear.
- Actriz invitada en comedia: Betty Gilpin, por Widow’s Bay.
- Actor invitado en drama: Ernest Harden Jr., por The Pitt.
- Actriz invitada en drama: Shailene Woodley, por Paradise.