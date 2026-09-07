La antesala de la ceremonia se encarga de premiar los logros técnicos y artísticos detrás de las series. Los Creative Arts Emmys reconocen el trabajo en diseño de producción, decoración de sets, montaje, vestuario, fotografía, casting, maquillaje, efectos visuales, así como edición y mezcla de sonido. En otras palabras, todo aquello que ocurre detrás de escena y que hace posible que las historias que tanto nos gustan lleguen hasta nuestra televisión.

Ahora, sin dar demasiadas vueltas, estos fueron algunos de los premios y ganadores más destacados porque sí, como en toda premiación, hubo varias sorpresas.

Bad Bunny hace historia

El show de Bad Bunny en el Super Bowl obtuvo siete premios de nueve nominaciones en los Emmy Técnicos 2026. (Fotografía: Ishika Samant/Getty Images)



¿Por qué Bad Bunny está nominado? Su show de medio tiempo del Super Bowl no solo conquistó al mundo, también a los Emmy, al conseguir nueve nominaciones, la mayor cantidad obtenida por dicho espectáculo. Al final de la noche, el show del puertorriqueño consiguió siete galardones, entre ellos el principal a Mejor Especial de Variedades en Vivo, que convirtió a Benito Antonio Martínez Ocasio en ganador del Emmy por primera vez.

Con este premio, Bad Bunny podría convertirse en un EGOT, lo que significa que, si gana un Tony y un Oscar, completaría los máximos galardones del entretenimiento.

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