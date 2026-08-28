‘Toy Story 5’ llega a streaming: esta es la fecha de estreno

Desde su estreno en junio pasado, la película que agrega a un nuevo elemento a la vida de Bonnie, se ha consolidado como uno de los mayores éxitos del año, y no lo decimos nosotros, lo dicen los números en la taquilla mundial con más de 1.100 millones de dólares.

Tan solo en Latinoamérica, la cinta superó los 200 millones de dólares en la taquilla y unos 42 millones de espectadores en cines.

Aún cuando el proyecto fue anunciado por primera vez no tuvo muy buen recibimiento por parte de la crítica, la película logró obtener las certificaciones Certified Fresh y Verified Hot de Rotten Tomatoes, así como una clasificación A de CinemaScore.

Fecha de estreno en streaming

Toma nota y prepárate porque Toy Story 5 llegará a Disney+ el próximo 23 de septiembre.

Cabe recordar que en esta aventura vemos de nuevo a los icónicos personajes junto a una nueva generación de juguetes, en un momento donde la tecnología es la protagonista en la infancia contemporánea.

Anteriormente, Andrew Stanton, director y guionista del film explicó que los juguetes en realidad no envejecen, pero el mundo sí. “El paso del tiempo es parte de un aspecto tan interesante de una historia sobre la infancia, la crianza, crecer y seguir adelante. Los juguetes son los que observan todo eso”.