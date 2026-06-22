Toy Story 5 rompe récord histórico: supera en taquilla a cualquier otra película de Pixar y Super Mario Galaxy

Se trata de uno de los estrenos más prometedores del año y sin duda así fue, pues tan solo en la taquilla de Norteamérica recaudó 160 millones de dólares (mdd). Esto superó expectativas e incluso se posicionó por encima de Super Mario Galaxy: La Película, que obtuvo 131,7 mdd en su momento.

A nivel global, la quinta entrega de la saga logró una recaudación de 312 millones de dólares, algo que también la posiciona como el mejor estreno de la franquicia y de Pixar.

Un dato curioso es que el presupuesto de la película fue de 250 mdd, sin incluir gastos de marketing global, por lo que tan solo en su primer fin de semana incluso superó estos números con creces.

En Toy Story 5 se explora el auge de la tecnología en la infancia contemporánea. “Los juguetes en realidad no envejecen, pero el mundo sí. El paso del tiempo es parte de un aspecto tan interesante de una historia sobre la infancia, la crianza, crecer y seguir adelante. Los juguetes son los que observan todo eso”, comenta Andrew Stanton, director y guionista del film.

El buen recibimiento de la nueva entrega de la saga superó además otras producciones históricas de Pixar, por ejemplo Intensamente 2 (294 mdd), Toy Story 4 (244 mdd), Los Increíbles 2 (235 mdd), Buscando a Dory (185 mdd) y Toy Story 3 (145 mdd).