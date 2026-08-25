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Cine y TV

Todo sobre 'Coyote vs Acme': fecha de estreno, tráiler, elenco y otros detalles

La nueva película del universo de los Looney Tunes trae de vuelta al icónico Coyote, ahora en una nueva aventura.
mar 25 agosto 2026 10:44 AM
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Coyote vs Acme: cuándo se estrena en México
. (IMBd)

Directo a la nostalgia… Si creías que no ibas a volver a ver las aventuras del universo de los Looney Tunes, tenemos buenas noticias para ti. Esta vez, llegará a los cines la esperada cinta Coyote vs Acme, en la que después de tantos años podremos volver a ver al icónico animal café y escuchar el famoso “¡Bip! ¡Bip!”. Acá te decimos cuándo se estrena y otros detalles.

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De qué tratará

No te preocupes, el Correcaminos estará a salvo esta vez, pues el Coyote tendrá una nueva misión: llegar a los tribunales para demandar a ACME, cansado de incontables caídas al abismo, explosiones fallidas y productos defectuosos.

La cinta bajo la distribución de Zima Entertainment, muestra a un Coyote decidido a desmantelar el imperio de Acme, empresa que fabrica productos defectuosos y peligrosos que siempre fallan, y enfrentar a su implacable CEO, John Cena.

Pero en cada batalla solo hay un ganador, así que se destruirá a una leyenda o a una corporación.

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La cinta nos permitirá disfrutar una aventura diferente, adaptada a las nuevas generaciones, pero la nostalgia de recordar a los icónicos personajes de la franquicia de Warner Bros.

Elenco

Además de los animalitos ficticios Coyote, Correcaminos, también podremos ver a John Cena, Lana Condor, Will Forte y Martha Kelly, por mencionar algunos.

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Fecha de estreno

La película se estrena este jueves 27 de agosto y tiene una duración de 1 hora 38 minutos.

Tráiler

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