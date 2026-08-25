Todo sobre 'Coyote vs Acme': fecha de estreno, tráiler, elenco y otros detalles

De qué tratará

No te preocupes, el Correcaminos estará a salvo esta vez, pues el Coyote tendrá una nueva misión: llegar a los tribunales para demandar a ACME, cansado de incontables caídas al abismo, explosiones fallidas y productos defectuosos.

La cinta bajo la distribución de Zima Entertainment, muestra a un Coyote decidido a desmantelar el imperio de Acme, empresa que fabrica productos defectuosos y peligrosos que siempre fallan, y enfrentar a su implacable CEO, John Cena.

Pero en cada batalla solo hay un ganador, así que se destruirá a una leyenda o a una corporación.

La cinta nos permitirá disfrutar una aventura diferente, adaptada a las nuevas generaciones, pero la nostalgia de recordar a los icónicos personajes de la franquicia de Warner Bros.

Elenco

Además de los animalitos ficticios Coyote, Correcaminos, también podremos ver a John Cena, Lana Condor, Will Forte y Martha Kelly, por mencionar algunos.