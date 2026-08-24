Es oficial: Habrá secuela de ‘Cómo perder a un hombre en 10 días’ y esto es todo lo que sabemos

Hace apenas poco más de un mes, Kate Hudson aseguró en una entrevista que ella y el coprotagonista Matthew McConaughey se encontraban abiertos a la idea de crear una secuela de la popular comedia romántica, siempre y cuando el guion fuera el adecuado. Al parecer la idea convenció a ambos actores.

Actualmente el proyecto está en una fase inicial y no se han revelado muchos detalles. En el caso del reparto, aún no ha sido seleccionado ni tampoco vario roles creativos clave, de acuerdo con una fuente cercana al proyecto.

Lo que sí es seguro según Variety, es que Kate Hudson no solo será la protagonista, pues también participa como productora del proyecto. Por supuesto, McConaughey también retomará su papel coprotagónico, así como en la cinta de 2003.

Hasta ahora se sabe que el proyecto se encuentra en busca de un guionista y, en el caso del reparto, este dependerá de la decisión final.

Además de Hudson, en la producción también participará Stacey Sher a través de su compañía Shiny Penny. Sher es conocida por sus créditos en otros proyectos como Pulp Fiction, Vanilla Sky y Gattaca, solo por mencionar algunos.

Una secuela de Cómo perder a un hombre en 10 días por supuesto que emociona justamente en la ola de nostalgia de Hollywood que revive grandes títulos, sobre todo este año. Por ejemplo, El diablo viste a la moda 2, Toy Story 5 y otros éxitos de taquilla que demuestran que los clásicos del cine no han pasado de moda.