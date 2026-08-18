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TRÁILER: Ya salió el primer adelanto de la peli documental de Oasis y es todo lo que esperábamos

El documental de los hermanos Gallagher está a pocas semanas de estrenarse y ya lanzaron el primer adelanto lo que veremos en el proyecto.
mar 18 agosto 2026 02:13 PM
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TRÁILER: Ya salió el primer adelanto de la peli documental de Oasis y es todo lo que esperábamos
El documental de Oasis se estrenará muy pronto. (Mike Coppola/Getty Images)

Ya llegó, ya está aquí… por fin se dio a conocer el primer tráiler de Don’t Look Back in Anger, película documental de Oasis que promete hacernos recordar por qué es una de las bandas más legendarias de todos los tiempos.

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El proyecto de Disney+ se realizó durante el tour de reunión del 2025 llamado Oasis Live ‘25. Allí, se narra la triunfal gira de reunión de Liam y Noel Gallagher que podría ser considerada como el mayor evento musical de dicho año.

Se trata de una perspectiva única que incluye acceso a los ensayos, al backstage y al escenario, así como las primeras entrevistas conjuntas de los hermanos Gallagher en más de 25 años.

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También, la cinta explora el profundo impacto emocional de este fenómeno cultural global y lo que su música significa para los fans de todas las generaciones.

“Oasis… la mejor banda de rock del mundo. Casi tan populares como los Beatles”, dicen los primeros segundos del primer tráiler. Para que lo veas completo te lo dejamos aquí:

Fecha de estreno

Toma nota porque su estreno no tardará mucho tiempo. Llegará a las salas de cine de Latinoamérica y IMAX el próximo 10 de septiembre, así que aparta la fecha para que vayas con tu persona favorita.

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