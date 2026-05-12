¡Es oficial! La peli documental de Oasis ya tiene fecha de estreno en cines y streaming

En días recientes se había dado a conocer la noticia del proyecto, que hasta el momento sigue sin un título, pero que ya ha dado de qué hablar. En un inicio se estaba negociando si formaría parte del catálogo de Netflix, pero Disney junto a magna studios y Sony Music Vision serán los encargados de esta película.

De qué trata el documental de Oasis

Este largometraje en formato documental narra la triunfal gira de reunión de Liam y Noel Gallagher, Oasis Live ’25, uno de los regresos a la música más esperados de nuestro tiempo.

Se trata de un relato inspirador de lo que podría considerarse el mayor evento musical del año pasado, en el que se recopila la experiencia y emociones de la banda junto a sus fans alrededor del mundo.

Pero no solo es un recap de los conciertos, también incluye acceso a los ensayos, backstage y escenario, así como las primeras entrevistas conjuntas de Noel y Liam en más de 25 años.

Su creador Steven Knight resalta la visibilidad de este proyecto. “Capta el espíritu y la emoción de un momento cultural global y hace justicia al ingenio y al genio de dos personas excepcionales. Quería contar la historia de los hermanos y de la banda, pero, igual de importante, la historia de los fans cuyas vidas la música ha marcado y, a veces, cambiado para siempre”.