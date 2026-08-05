Afirman que Jared Leto perdió un papel importante por acusaciones de conducta sexual inapropiada

El artista de 54 años se encontraba en negociaciones avanzadas para unirse al elenco de Assassination dirigida por Barry Levinson, en 2025, antes de que la producción desistiera de contratarlo debido a las crecientes acusaciones, según dijeron a Page Six fuentes cercanas de la producción.

El portal asegura que Jared Leto estaba “sumamente interesado” en unirse a la película y había mantenido conversaciones con Levinson -conocido por Rain Man-, sobre el papel que interpretaría. Prácticamente se trataba de un “trato cerrado”.

Sin embargo, según el director y ejecutivos de la producción ya estaban enterados de las acusaciones que lo rodeaban y finalmente fueron imposible de ignorar.

De hecho, otra fuente aseguró que el “pésimo desempeño” de la cinta de ciencia ficción de 2025 Tron: Ares fue razón para no seguir con Leto en el proyecto y, quizás, “una excusa para decartarlo”, luego de que nueve mujeres lo acusaran en un artículo de ese mismo año en el Air Mail.

¿Y qué hay sobre Assassination? La peli incluye a un reparto reconocido entre Bryan Cranston, Brendan Fraser, Jessica Chastain y Al Pacino. Narra la historia real de la periodista Dorothy Kilgallen, quien falleció misteriosamente mientras investigaba el asesinato del presidente John F. Kennedy.

La producción fue retrasada por una demanda del coguionista y productor Nicholas Celozzi, pero se espera que el proyecto siga adelante, aunque aún no tiene fecha de estreno.