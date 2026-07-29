Jared Leto es acusado de conducta sexual inapropiada por cuatro mujeres

En un informe resumido de la BBC y publicado este miércoles 29 de julio, dichas mujeres aseguran que los encuentros con el vocalista de 30 Seconds to Mars se dieron cuando ellas eran adolescentes.

Una de ellas señaló a Jared Leto de agredirla sexualmente a los 17 años en el baño de un motel; otra señala que a los 19 años amenazó con agredirla de la misma forma en una habitación de hotel, donde se quedó con él “inesperadamente a solas”.

La tercera mujer asegura que mantuvo relaciones sexuales con él cuando tenía 17 años, lo que es considerado violación estatutaria en California, lugar donde ocurrieron los hechos. Aunque ella asgeura que fue sincera con Leto respecto a su edad, él no le tomó importancia.

La cuarta mujer del informe acusa a Leto de hacerle comentarios obscenos vía llamada telefónica cuando ella tenía 16 años. Incluso, asegura que él mostraba interés de mantener relaciones sexuales y que, su equipo legal le envió un acuerdo de confidencialidad para evitar que hablara sobre sus experiencias, sin embargo se negó a hacerlo.