Jared Leto otra vez está envuelto en una polémica. Esta vez, el cantante y actor fue acusado por cuatro mujeres de conducta sexual inapropiada, según investigaciones para un documental de la BBC titulado Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret.
Jared Leto es acusado de conducta sexual inapropiada por cuatro mujeres
En un informe resumido de la BBC y publicado este miércoles 29 de julio, dichas mujeres aseguran que los encuentros con el vocalista de 30 Seconds to Mars se dieron cuando ellas eran adolescentes.
Una de ellas señaló a Jared Leto de agredirla sexualmente a los 17 años en el baño de un motel; otra señala que a los 19 años amenazó con agredirla de la misma forma en una habitación de hotel, donde se quedó con él “inesperadamente a solas”.
La tercera mujer asegura que mantuvo relaciones sexuales con él cuando tenía 17 años, lo que es considerado violación estatutaria en California, lugar donde ocurrieron los hechos. Aunque ella asgeura que fue sincera con Leto respecto a su edad, él no le tomó importancia.
La cuarta mujer del informe acusa a Leto de hacerle comentarios obscenos vía llamada telefónica cuando ella tenía 16 años. Incluso, asegura que él mostraba interés de mantener relaciones sexuales y que, su equipo legal le envió un acuerdo de confidencialidad para evitar que hablara sobre sus experiencias, sin embargo se negó a hacerlo.
No es la primera vez que el artista se enfrenta a señalamientos previos a conducta sexual inapropiada. Las investigaciones de la BBC concluyeron que hay más de 120 acusaciones de mujeres de este tipo, incluidas las experiencias de seis más que ofrecieron su testimonio en el documental.
Tampoco se trata de la primera vez que algún medio investiga estas acusaciones hacia Jared Leto. En 2005, el New York Post publicó una columna en la que afirmó que el cantante acosaba progresivamente a quienes describía como “objetos de deseo menores de edad” en un hotel de Nueva York.
También ha tenido problemas de reputación. Cuando le dio vida al Joker en Escuadrón Suicida (2016), presuntamente enviaba ratas, cerdos muertos y preservativos usados a sus compañeros de reparto.