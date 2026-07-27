‘Toy Story 5’ rompe récord como la película más taquillera del año: esto recaudó

Esta nueva cinta que aborda la llegada de la tecnología a las vidas de las infancias y cómo lo resienten los juguetes tradicionales, ya superó los mil millones de dólares a nivel mundial. De hecho, hasta el momento, es el estreno más taquillero del año.

Tan solo en Estados Unidos ha recaudado 448 millones de dólares (mdd) y 573 millones a nivel internacional. De esta manera, la película protagonizada por Jessie alcanzó exactamente 1.022 mdd.

En lo que va del año es la tercera cinta en superar este hito, después de Super Mario Galaxy: La Película y Michael, con 1.001 mdd ambos proyectos. Pero no son las únicas cintas con buen recibimiento por parte del público, en el caso de La Odisea, ha recaudado 639,6 mdd tras solo dos fines de semana de su estreno.

Cabe recordar que este no es el único récord que ha logrado Toy Story 5 . También, goza del mejor estreno en la historia de Pixar, pues a nivel global recaudó 312 mdd.

Tan solo para que dimensiones su éxito, el presupuesto de la cinta fue de 250 mdd sin incluir gastos de marketing global, así que tan solo en su estreno recaudó incluso más que su inversión.