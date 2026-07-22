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Cine y TV

Todo sobre la biopic de Snoop Dogg: fecha de estreno y otros detalles

Una biopic del rapero de 54 años llegará a la pantalla grande y ya se sabe cuándo se estrena.
mié 22 julio 2026 01:15 PM
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Todo sobre la biopic de Snoop Dogg: fecha de estreno y otros detalles
Snoop Dogg. (David Berding/Getty Images)

No nos vas a dejar mentir, uno de los artistas que más nos llama la atención por su estilo de vida es Snoop Dogg y, para que no quedarnos con las ganas de conocerlo a fondo, llegará a la pantalla grande una película biográfica.

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Se trata de un proyecto a cargo de Universal Pictures que estará disponible solo para mayores de edad. Jonathan Daviss, conocido por Outer Banks, dará vida al ícono del gangsta rap en la biopic.

Craig Brewer, de Song Sung Blue y Hustle & Flow, dirige la cinta que, por supuesto, incluirá el extenso catálogo musical del magnate estadounidense, con éxitos como Drop it Like It’s Hot, What’s My Name y Gin and Juice.

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Fecha de estreno

Anótalo en tu calendario y ten paciencia porque el estreno de la cinta está programado para el siguiente verano, exactamente el 6 de agosto de 2027.

De qué tratará

Aunque tenemos una visión general de que será una biografía definitiva del artista, descrita así por Universal, aún no se han confirmado detalles de la trama. Por ejemplo, podría ser un proyecto con una visión general de la carrera del cantante (como Michael y Bohemian Rhapsody) o si estará centrada en un capítulo (como Springsteen: Deliver Me From Nowhere).

En 2022, Universal Pictures anunció por primera vez la película biográfica, mientras que CinemaCon dio a conocer que la producción comenzaría este verano.

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