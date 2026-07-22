Todo sobre la biopic de Snoop Dogg: fecha de estreno y otros detalles

Se trata de un proyecto a cargo de Universal Pictures que estará disponible solo para mayores de edad. Jonathan Daviss, conocido por Outer Banks, dará vida al ícono del gangsta rap en la biopic.

Craig Brewer, de Song Sung Blue y Hustle & Flow, dirige la cinta que, por supuesto, incluirá el extenso catálogo musical del magnate estadounidense, con éxitos como Drop it Like It’s Hot, What’s My Name y Gin and Juice.

Fecha de estreno

Anótalo en tu calendario y ten paciencia porque el estreno de la cinta está programado para el siguiente verano, exactamente el 6 de agosto de 2027.

De qué tratará

Aunque tenemos una visión general de que será una biografía definitiva del artista, descrita así por Universal, aún no se han confirmado detalles de la trama. Por ejemplo, podría ser un proyecto con una visión general de la carrera del cantante (como Michael y Bohemian Rhapsody) o si estará centrada en un capítulo (como Springsteen: Deliver Me From Nowhere).

En 2022, Universal Pictures anunció por primera vez la película biográfica, mientras que CinemaCon dio a conocer que la producción comenzaría este verano.