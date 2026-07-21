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Cine y TV

El nuevo tráiler de Spider-Man: Brand New Day muestra al Peter Parker más solo que nunca

Cuatro años después de No Way Home, Peter Parker enfrenta su etapa más difícil: completamente solo, convertido en Spider-Man de tiempo completo y frente a una amenaza que podría cambiarlo para siempre.
mar 21 julio 2026 08:16 PM
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Han pasado cuatro años desde No Way Home y Peter Parker vive completamente solo, dedicado a proteger Nueva York como Spider-Man a tiempo completo. (Fotografía: IMDb)

Sony Pictures lanzó el tráiler final de Spider-Man: Brand New Day, la nueva película protagonizada por Tom Holland, y todo apunta a que veremos una versión mucho más madura, y también más vulnerable, de Peter Parker.

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La historia se sitúa cuatro años después de los acontecimientos de Spider-Man: No Way Home. Tras decidir borrar cualquier recuerdo de sí mismo de las personas que más quería, Peter vive completamente solo en Nueva York, lejos de MJ, Ned y de la vida que alguna vez conoció. Ahora dedica todo su tiempo a proteger la ciudad como Spider-Man, convirtiéndose, por primera vez, en un héroe de tiempo completo.

Pero mantener ese ritmo comienza a pasarle factura. El avance adelanta que la presión constante desencadenará una inesperada evolución física que pondrá en riesgo su propia existencia, mientras una nueva ola de crímenes empieza a extenderse por la ciudad.

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El nuevo tráiler adelanta que la presión de su doble vida provocará una inesperada evolución física que pondrá en riesgo su propia existencia. (Fotografía: IMDb)

El tráiler también deja ver algunos de los enfrentamientos más espectaculares de la película y anticipa que Spider-Man tendrá que enfrentarse a una de las amenazas más poderosas de toda su historia. Sin revelar demasiado, las nuevas imágenes muestran un escenario mucho más grande, con secuencias de acción que elevan la apuesta respecto a las entregas anteriores.

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Después del emotivo cierre de No Way Home, Brand New Day promete explorar una etapa completamente distinta para Peter Parker: una donde ya no tiene una red de apoyo, donde nadie sabe quién es realmente y donde ser Spider-Man parece costarle más que nunca.

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Una nueva ola de crímenes y una de las amenazas más poderosas que ha enfrentado Spider-Man marcarán esta nueva etapa del héroe. (Fotografía: iMDb)

Con un tono más oscuro, nuevas amenazas y un protagonista obligado a reconstruir su vida desde cero, el tráiler deja claro que esta nueva etapa busca llevar al personaje a un territorio completamente diferente.

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