La historia se sitúa cuatro años después de los acontecimientos de Spider-Man: No Way Home. Tras decidir borrar cualquier recuerdo de sí mismo de las personas que más quería, Peter vive completamente solo en Nueva York, lejos de MJ, Ned y de la vida que alguna vez conoció. Ahora dedica todo su tiempo a proteger la ciudad como Spider-Man, convirtiéndose, por primera vez, en un héroe de tiempo completo.

Pero mantener ese ritmo comienza a pasarle factura. El avance adelanta que la presión constante desencadenará una inesperada evolución física que pondrá en riesgo su propia existencia, mientras una nueva ola de crímenes empieza a extenderse por la ciudad.

El nuevo tráiler adelanta que la presión de su doble vida provocará una inesperada evolución física que pondrá en riesgo su propia existencia. (Fotografía: IMDb)

El tráiler también deja ver algunos de los enfrentamientos más espectaculares de la película y anticipa que Spider-Man tendrá que enfrentarse a una de las amenazas más poderosas de toda su historia. Sin revelar demasiado, las nuevas imágenes muestran un escenario mucho más grande, con secuencias de acción que elevan la apuesta respecto a las entregas anteriores.