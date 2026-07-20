Sin embargo, en Avengers: Doomsday veremos a personajes clave como Profesor X, Magneto, Mystique, Cíclope y Nightcrawler, lo que también marca el regreso de actores como Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn y James Marsden.

Los X-Men llegan oficialmente al UCM. Así es como Marvel los integra en la historia del multiverso.

(Fotografía: Marvel )

¿Cómo encaja todo esto en el UCM?

Desde el inicio del Universo Cinematográfico de Marvel se han estrenado 38 películas, sin contar las series disponibles en Disney+. Avengers: Doomsday requirió una importante reestructura narrativa al abandonar la historia centrada en Kang para enfocarse completamente en Doctor Doom.

Para lograrlo, la película retoma un concepto que ya habíamos escuchado en Doctor Strange: las incursiones.

Una incursión es, en esencia, un colapso catastrófico del multiverso que ocurre cuando dos realidades distintas chocan entre sí y terminan destruyéndose mutuamente.

Así, Avengers: Doomsday, al igual que en su momento Infinity War, funciona como la base para construir el gran evento que culminará en Avengers: Secret Wars, una historia que promete estar al nivel de Endgame.

Avengers: Doomsday será el inicio del camino hacia Secret Wars. Esto es lo que revela el primer tráiler.

(Fotografías: Marvel )

En esta ocasión, Victor von Doom se posicionará como el centro de la historia y el origen del conflicto. La amenaza de las incursiones provocará que distintas realidades comiencen a colisionar, como la Tierra-616, el universo de los X-Men y la dimensión de Los Cuatro Fantásticos, quienes, como vimos en su película, también provienen de otro universo.

En un inicio, Doctor Doom aparecerá como un aparente aliado que busca advertir a los héroes sobre las incursiones y encontrar una solución. Sin embargo, esa fachada ocultará sus verdaderas intenciones: utilizar el caos del multiverso para destruir las múltiples Tierras.

El regreso de Chris Evans como Steve Rogers

Chris Evans está de regreso. ¿Qué significa el regreso de Steve Rogers para el futuro de los Avengers?

(Fotografía: Marvel )

Al final de Avengers: Endgame nos despedimos aparentemente para siempre de Steve Rogers, interpretado por Chris Evans. Sin embargo, el primer tráiler confirma su regreso y lo muestra sosteniendo nuevamente el Mjölnir.

Su regreso encuentra una explicación en la naturaleza del multiverso y los viajes en el tiempo, ya que la historia requiere de su participación para enfrentar una amenaza sin precedentes.

Eso sí, aún no podemos asegurar que su regreso al UCM sea permanente. Esta versión del personaje podría tratarse de una variante del multiverso o incluso del Steve Rogers original que, tras vivir su vida junto a Peggy Carter en otra línea temporal, debe intervenir ante el colapso de la realidad.

Además, se ha confirmado que Chris Evans no volverá como Capitán América ni portará nuevamente su icónico escudo, sino que desempeñará un papel fundamental para intentar poner orden en el caos multiversal.

Todos los personajes que forman parte de Avengers: Doomsday

Reed Richards / Mr. Fantastic, Sue Storm / Mujer Invisible, Johnny Storm / Antorcha Humana, Ben Grimm / La Mole, Sam Wilson / Capitán América, Thor, Shang-Chi, Yelena Belova, Bucky Barnes, Shuri / Black Panther, Namor, M'Baku, Steve Rogers, Loki, Profesor Charles Xavier, Magneto, Cíclope, Gambito, Mystique y Beast.

Rumbo a Avengers: Secret Wars

Fotografía: Marvel

Si pensabas que Avengers: Endgame era lo más grande que habíamos visto dentro del UCM, Secret Wars promete convertirse en el evento definitivo del multiverso. La historia nos llevará al colapso de todas las realidades, donde universos enteros chocarán y serán destruidos. Los restos de esos mundos terminarán fusionándose en un solo planeta gobernado por un villano con poderes prácticamente ilimitados: Doctor Doom.

Los héroes que logren sobrevivir deberán enfrentarse a este nuevo orden y luchar para restaurar el equilibrio del multiverso.

¿Cuándo se estrena?

Avengers: Doomsday llegará a los cines de México el 17 de diciembre de 2026, un día antes de su estreno en Estados Unidos.