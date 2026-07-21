¿De qué murió Kaylee Hottle, protagonista de ‘Godzilla vs Kong’, a los 18 años?

La actriz estadounidense Kaylee Hottle, conocida por protagonizar Godzilla vs. Kong (2021) y Godzilla vs. Kong: El nuevo imperio (2024), murió a los 18 años en un accidente automovilístico ocurrido el lunes, según reportes que fueron confirmados posteriormente por su padre.
De qué murió Kaylee Hottle, actriz de 18 años y protagonista de 'Godzilla vs Kong'
Su padre Joshua Hottle dio a conocer la noticia en una transmisión en vivo de Facebook a través de lenguaje de señas. Cabe recordar que él y Kaylee son sordos y provienen de una familia con varias generaciones de personas sordas.
Joshua Hottle explicó que su hija falleció en un accidente automovilístico en Frederick, Maryland y que él viajaría desde Texas para reclamar su cuerpo.
También, la Escuela para Sordos de Texas, donde Kaylee cursaba el último año, confirmó por su parte la noticia a través de un comunicado.
“Nuestros corazones están con la familia, amigos, compañeros de clase y todos los que conocieron y amaron a Kaylee en estos momentos tan difíciles. Por el momento, contamos con información muy limitada y les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia de Kaylee”, dice parte del texto.
Quién fue Kaylee Hottle
La joven actriz proveniente de una familia completamente sorda nació en Atlanta, Georgia, el 1 de mayo de 2007. Inició su carrera en comerciales que promovían el apoyo a la comunidad sorda.
Es conocida principalmente por interpretar a Jia, una huérfana sorda que entabla una estrecha relación con Kong y que fue acogida por la Dra. Ilene Andrews (Rebecca Hall) en Godzilla vs. Kong y Godzilla vs Kong: El nuevo imperio. En ambas cintas se comunicaba con Kong mediante señas.
Además de su trabajo como actriz, Kaylee Hottle era atleta y participó en competiciones en el equipo de atletismo de su escuela.