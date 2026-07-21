¿De qué murió Kaylee Hottle, protagonista de ‘Godzilla vs Kong’, a los 18 años?

Su padre Joshua Hottle dio a conocer la noticia en una transmisión en vivo de Facebook a través de lenguaje de señas. Cabe recordar que él y Kaylee son sordos y provienen de una familia con varias generaciones de personas sordas.

Joshua Hottle explicó que su hija falleció en un accidente automovilístico en Frederick, Maryland y que él viajaría desde Texas para reclamar su cuerpo.

También, la Escuela para Sordos de Texas, donde Kaylee cursaba el último año, confirmó por su parte la noticia a través de un comunicado.

“Nuestros corazones están con la familia, amigos, compañeros de clase y todos los que conocieron y amaron a Kaylee en estos momentos tan difíciles. Por el momento, contamos con información muy limitada y les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia de Kaylee”, dice parte del texto.