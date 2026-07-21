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De qué murió Kaylee Hottle, actriz de 18 años y protagonista de 'Godzilla vs Kong'

La joven actriz era reconocida por dar vida a “Jia” en la saga de Godzilla vs. Kong.
mar 21 julio 2026 01:22 PM
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¿De qué murió Kaylee Hottle, protagonista de ‘Godzilla vs Kong’, a los 18 años?
Kaylee Hottle. (Emma McIntyre/Getty Images)

La actriz estadounidense Kaylee Hottle, conocida por protagonizar Godzilla vs. Kong (2021) y Godzilla vs. Kong: El nuevo imperio (2024), murió a los 18 años en un accidente automovilístico ocurrido el lunes, según reportes que fueron confirmados posteriormente por su padre.

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Su padre Joshua Hottle dio a conocer la noticia en una transmisión en vivo de Facebook a través de lenguaje de señas. Cabe recordar que él y Kaylee son sordos y provienen de una familia con varias generaciones de personas sordas.

Joshua Hottle explicó que su hija falleció en un accidente automovilístico en Frederick, Maryland y que él viajaría desde Texas para reclamar su cuerpo.

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También, la Escuela para Sordos de Texas, donde Kaylee cursaba el último año, confirmó por su parte la noticia a través de un comunicado.

“Nuestros corazones están con la familia, amigos, compañeros de clase y todos los que conocieron y amaron a Kaylee en estos momentos tan difíciles. Por el momento, contamos con información muy limitada y les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia de Kaylee”, dice parte del texto.

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Quién fue Kaylee Hottle

La joven actriz proveniente de una familia completamente sorda nació en Atlanta, Georgia, el 1 de mayo de 2007. Inició su carrera en comerciales que promovían el apoyo a la comunidad sorda.

Es conocida principalmente por interpretar a Jia, una huérfana sorda que entabla una estrecha relación con Kong y que fue acogida por la Dra. Ilene Andrews (Rebecca Hall) en Godzilla vs. Kong y Godzilla vs Kong: El nuevo imperio. En ambas cintas se comunicaba con Kong mediante señas.

Además de su trabajo como actriz, Kaylee Hottle era atleta y participó en competiciones en el equipo de atletismo de su escuela.

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