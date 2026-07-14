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Cine y TV

La precuela de 'El Conjuro' confirma a los nuevos Warren: ¿quiénes son?

La próxima entrega de la saga llega con nuevos rostros para darle vida a los Warren en su versión joven.
mar 14 julio 2026 01:10 PM
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Versión: ’El Conjuro’ tendrá una serie en HBO Max y esto se sabe
. (Cortesía)

Los investigadores Ed y Lorraine Warren regresan a la pantalla grande en la nueva película El Conjuro: Primera Comunión, precuela de la franquicia de terror que sin duda nos ha sacado varios gritos de susto. Sin embargo, esta vez es probable que no veamos a Patrick Wilson y Vera Farmiga en sus conocidos papeles.

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Los Warren volverán a través de sus versiones jóvenes, que serán interpretados por actores que se unen por primera vez al proyecto y acá te contamos quiénes son.

Esta cinta de Warner Bros. y New Line nos lleva al pasado de los Warren para centrarnos en sus primeros años como cazadores de fantasmas. Para ello, los actores Garrett Wareing y Amanda Fix serán los jóvenes Ed y Lorraine.

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El Conjuro: Primera Comunión tiene previsto su estreno para el 10 de septiembre de 2027 y está bajo la dirección de Rodrigue Hurt.

De hecho, los veteranos de la franquicia que coescribieron las dos cintas anteriores -El Conjuro, La Monja II y El Conjuro: Últimos Ritos- Richard Naing e Ian Goldberg, son los autores del guion de la nueva entrega.

El Conjuro: Primera Comunión es la décima película de la saga y, a diferencia de las otras cintas que están centradas en casos, esta vez conoceremos el pasado de la pareja incluso antes de que se conocieran.

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