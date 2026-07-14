La precuela de 'El Conjuro' confirma a los nuevos Warren: ¿quiénes son?

Los Warren volverán a través de sus versiones jóvenes, que serán interpretados por actores que se unen por primera vez al proyecto y acá te contamos quiénes son.

Esta cinta de Warner Bros. y New Line nos lleva al pasado de los Warren para centrarnos en sus primeros años como cazadores de fantasmas. Para ello, los actores Garrett Wareing y Amanda Fix serán los jóvenes Ed y Lorraine.

El Conjuro: Primera Comunión tiene previsto su estreno para el 10 de septiembre de 2027 y está bajo la dirección de Rodrigue Hurt.

De hecho, los veteranos de la franquicia que coescribieron las dos cintas anteriores -El Conjuro, La Monja II y El Conjuro: Últimos Ritos- Richard Naing e Ian Goldberg, son los autores del guion de la nueva entrega.

El Conjuro: Primera Comunión es la décima película de la saga y, a diferencia de las otras cintas que están centradas en casos, esta vez conoceremos el pasado de la pareja incluso antes de que se conocieran.