El terror te asusta, se va construyendo desde la anticipación, logra una reacción física, casi instintiva. Por otro lado, el horror, dejó de lado los sobresaltos para provocar algo mucho más emocional y psicológico: incomodidad.

Mientras que el primero desaparece una vez que la película termina y se encienden las luces, el horror permanece. Te acompaña a través de ideas, imágenes o situaciones que pueden quedarse contigo por horas o hasta días.

El terror te acelera el corazón; el horror te deja pensando durante días. Película: 'Bring her back' (Fotografía: A24 Press)

¿Somos imperturbables o el terror dejó de funcionar?

Probablemente es una mezcla de ambas cosas. El terror tradicional no necesariamente dejó de funcionar, pero sí comenzó a sentirse más predecible para una audiencia que ya entiende sus códigos: el jumpscare, la música que anticipa algo o la figura detrás de la puerta.

Después de tantas décadas viendo la misma fórmula, esta dejó de sorprender y el público aprendió a anticiparse a esos sustos.

Fue así que el horror comenzó a conquistar a quienes disfrutaban este tipo de cine, pero que eran cada vez más difíciles de sorprender. ¿Cómo lo logró? En lugar de enfocarse en monstruos o asesinos, evolucionó hacia algo mucho más cercano a las ansiedades y preocupaciones reales.