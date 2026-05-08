Hubo un tiempo en el que el cine de miedo se construía a partir de sustos repentinos, monstruos escondidos y escenas que nos hacían brincar del asiento. Pero algo cambió y, en los últimos años, el terror tradicional parece haber cedido terreno ante un tipo de cine mucho más incómodo, emocional y perturbador: el horror.
El horror le ganó al terror: así cambió el cine que nos asusta
El terror te asusta, se va construyendo desde la anticipación, logra una reacción física, casi instintiva. Por otro lado, el horror, dejó de lado los sobresaltos para provocar algo mucho más emocional y psicológico: incomodidad.
Mientras que el primero desaparece una vez que la película termina y se encienden las luces, el horror permanece. Te acompaña a través de ideas, imágenes o situaciones que pueden quedarse contigo por horas o hasta días.
¿Somos imperturbables o el terror dejó de funcionar?
Probablemente es una mezcla de ambas cosas. El terror tradicional no necesariamente dejó de funcionar, pero sí comenzó a sentirse más predecible para una audiencia que ya entiende sus códigos: el jumpscare, la música que anticipa algo o la figura detrás de la puerta.
Después de tantas décadas viendo la misma fórmula, esta dejó de sorprender y el público aprendió a anticiparse a esos sustos.
Fue así que el horror comenzó a conquistar a quienes disfrutaban este tipo de cine, pero que eran cada vez más difíciles de sorprender. ¿Cómo lo logró? En lugar de enfocarse en monstruos o asesinos, evolucionó hacia algo mucho más cercano a las ansiedades y preocupaciones reales.
Ahora, los temas recurrentes en este tipo de películas son el duelo, la depresión, la soledad, la religión, los traumas familiares, el cuerpo y la identidad. Así nació una forma mucho más cruda y visceral de hacer cine, una que quizá no siempre asusta, pero sí perturba.
Cine de terror vs. horror
En el cine contemporáneo, el terror puede verse en películas como: ‘El Conjuro’, ‘La noche del demonio’, ‘Smile’, ‘Talk to Me’, ‘It’, ‘Un lugar en silencio’, ‘Teléfono negro’, ‘Annabelle’ o ‘Evil Dead Rise’.
Por otro lado, algunos títulos de horror son: ‘Hereditary’, ‘Midsommar’, ‘La Sustancia’, ‘Huye’, ‘Bring Her Back’, ‘Weapons’, ‘Together’ y ‘La hermanastra fea’.
Tal vez el terror nunca dejó de existir, simplemente evolucionó junto con nosotros. Porque mientras antes le temíamos a monstruos escondidos debajo de la cama, hoy los miedos parecen mucho más reales, personales y difíciles de ignorar.
Ahí es donde el horror encontró terreno fértil. Somos una generación marcada por la ansiedad, el aislamiento, la incertidumbre y los traumas emocionales y el cine ya no solo busca hacernos gritar por unos segundos, sino incomodarnos, perturbarnos y obligarnos a mirar aquello que normalmente evitamos.
Quizá por eso el horror domina hoy: entendió que el verdadero miedo ya no siempre vive afuera, sino dentro de nosotros.