Mariska Hargitay, actriz de ‘La ley y el orden’, conducirá los Emmy 2026: acá los detalles

Pero no se trata de una noticia cualquiera. Este anuncio se dio a conocer este martes y destaca ya que será la primera mujer en presentar estos premios en 15 años y desde 2011, esa última vez hizo lo suyo Jane Lynch.

“Sacar a la luz historias importantes ha sido la esencia de mi carrera. Es un gran honor para mí presentar la 78º edición de los Premios Emmy -en el centenario de mi querida NBC-, y celebrar esta extraordinaria comunidad de narradores”, explicó Hargitay en un comunicado.

“Ya sea actor o director, diseñador de vestuario o de sonido, todos tenemos el privilegio de participar en la creación de una televisión que nos une. Sin importar cómo, dónde o cuándo miremos, estamos juntos en nuestra risa, nuestras lágrimas, nuestro amor por las historias y nuestra ilusión por saber qué ocurrirá después”, agregó.

De hecho, falta poco tiempo para conocer a los nominados a los Emmy 2026, pues será este miércoles 08 de julio por la mañana en una transmisión en vivo en la página oficial de la gala.

En el caso de la gala, esta se celebrará el próximo 14 d septiembre en el Peacock Theater de LA Live, en Los Ángeles, California.

Como ya te contábamos más arriba, Mariska Hargitay rompe una línea del tiempo en que la presencia femenina estaba ausente en las presentaciones de esta gala. Incluso se trata de la cuarta mujer en conducir la gala desde su primera transmisión. Antes de Lynch (2011) hicieron lo suyo Heidi Klum (2008) y Ellen DeGeneres (2001 y 2005).