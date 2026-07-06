Cada cierto tiempo, el cine se reinventa para ofrecer una mejor experiencia al espectador. Ocurrió cuando incorporó el color, el sonido y, más tarde, cuando sustituyó muchos efectos prácticos por la pantalla verde y el CGI. Ahora estamos frente a una de las transformaciones más grandes, y también una de las más temidas, de la industria: la inteligencia artificial.
Ella es Tilly Norwood, es actriz, está hecha con IA y está por protagonizar su primera película
Cada cierto tiempo, el cine se reinventa para ofrecer una mejor experiencia al espectador. Ocurrió cuando incorporó el color, el sonido y, más tarde, cuando sustituyó muchos efectos prácticos por la pantalla verde y el CGI. Ahora estamos frente a una de las transformaciones más grandes, y también una de las más temidas, de la industria: la inteligencia artificial.
La IA llegó al cine para quedarse
El uso de esta tecnología fue uno de los principales catalizadores de la huelga de actores de 2023. El mayor temor era que las productoras escanearan o clonaran digitalmente rostros y voces para utilizarlos sin consentimiento ni una compensación justa. Esto derivó en acuerdos pioneros que exigen transparencia, remuneración y el consentimiento explícito de los artistas.
Pero ¿qué ocurre cuando el artista en cuestión fue creado completamente por inteligencia artificial, sin utilizar la personalidad, las facciones o la voz de un actor real? Tilly Norwood nació como un personaje generado mediante inteligencia artificial generativa en 2025 por Xicoia, la división de IA de Particle6 Group, una productora fundada por Eline Van der Velden.
Ahora, Norwood está por debutar en el cine con su primera película, Misaligned, descrita como una comedia dramática que narra una historia de iniciación impregnada de caos existencial provocado por la inteligencia artificial.
"La película será, sin duda, divertida, caótica y autoconsciente, muy al estilo de Tilly", declaró Van der Velden. "Pero, en el fondo, hay algo más profundo sobre la identidad, la interpretación y nuestros temores humanos en torno a la IA. Y sí, el arte imitará, sin duda, a la vida".
Misaligned estará ambientada en el "Tillyverso", un mundo completamente digital y surrealista que existe en una nube, donde conoceremos a la protagonista: una inteligencia artificial sin cuerpo real, recuerdos ni experiencias propias. Muy al estilo de Free Guy, un bot impulsará a Tilly a abandonar sus límites y comenzar a desarrollar sus propios deseos, impulsos y ambiciones.
Particle6 afirmó que Misaligned es una producción híbrida en la que directores, guionistas y editores trabajan en conjunto con especialistas en inteligencia artificial.
Aún existe rechazo hacia la IA por parte de Hollywood
Todo el tema de la IA en Hollywood sigue siendo profundamente controvertido. Muchos profesionales temen por sus empleos debido a los menores costos y tiempos de producción que permite esta tecnología.
De hecho, cuando Tilly Norwood fue presentada, recibió fuertes críticas por parte de la industria de Hollywood. Incluso hubo quienes afirmaron: "No tiene experiencia vital de la que nutrirse, ni emoción y, por lo que hemos visto, al público no le interesa ver contenido generado por ordenador desvinculado de la experiencia humana".
Por ahora, parece que Tilly Norwood no infringe ninguna de las normas establecidas tras los acuerdos impulsados por el SAG-AFTRA. Sin embargo, cualquier actor generado por inteligencia artificial debe asegurarse de utilizar una voz, una imagen e incluso una personalidad originales, que no repliquen las de ningún actor real.