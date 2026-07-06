"La película será, sin duda, divertida, caótica y autoconsciente, muy al estilo de Tilly", declaró Van der Velden. "Pero, en el fondo, hay algo más profundo sobre la identidad, la interpretación y nuestros temores humanos en torno a la IA. Y sí, el arte imitará, sin duda, a la vida".

Misaligned estará ambientada en el "Tillyverso", un mundo completamente digital y surrealista que existe en una nube, donde conoceremos a la protagonista: una inteligencia artificial sin cuerpo real, recuerdos ni experiencias propias. Muy al estilo de Free Guy, un bot impulsará a Tilly a abandonar sus límites y comenzar a desarrollar sus propios deseos, impulsos y ambiciones.

Particle6 afirmó que Misaligned es una producción híbrida en la que directores, guionistas y editores trabajan en conjunto con especialistas en inteligencia artificial.

Aún existe rechazo hacia la IA por parte de Hollywood

Todo el tema de la IA en Hollywood sigue siendo profundamente controvertido. Muchos profesionales temen por sus empleos debido a los menores costos y tiempos de producción que permite esta tecnología.

De hecho, cuando Tilly Norwood fue presentada, recibió fuertes críticas por parte de la industria de Hollywood. Incluso hubo quienes afirmaron: "No tiene experiencia vital de la que nutrirse, ni emoción y, por lo que hemos visto, al público no le interesa ver contenido generado por ordenador desvinculado de la experiencia humana".

Por ahora, parece que Tilly Norwood no infringe ninguna de las normas establecidas tras los acuerdos impulsados por el SAG-AFTRA. Sin embargo, cualquier actor generado por inteligencia artificial debe asegurarse de utilizar una voz, una imagen e incluso una personalidad originales, que no repliquen las de ningún actor real.