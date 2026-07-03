Un documental de Djokovic llegará a streaming: acá la fecha de estreno y más detalles

El GOAT del tenis comenzó jugando en las modestas canchas de Serbia y ascendió hasta convertirse en el campeón más exitoso en la historia del tenis masculino. En este proyecto se ofrece una mirada sin precedentes al hombre detrás de los récords y revela la compleja y polarizante figura que desafió todas las probabilidades para convertirse en la estrella que es ahora.

Fecha de estreno

Novak Djokovic: The Wolf in Winter será dirigido por Jason Hehir y se estrenará en Prime Video en más de 240 países y territorios incluido México y será lanzado el próximo 20 de agosto.

“El tenis me ha dado muchísimo, pero las batallas más importantes nunca ocurrieron únicamente dentro de la cancha. Este documental trata sobre los momentos que la gente no vio: las dudas, los sacrificios y el trabajo constante de evolucionar más allá de la historia que muchos creen conocer”, declaró Djokovic.

El serbio cuenta con 24 títulos de Grand Slam, más de 1,100 victorias en partidos individuales, una medalla de oro olímpica, un récord de 428 semanas como número uno del mundo y más participaciones en torneos de Grand Slam que cualquier otro jugador de la Era Abierta.

Novak Djokovic: The Wolf in Winter revela las distintas capas de un hombre forjado bajo circunstancias extraordinarias. ¿Listo para verlo?