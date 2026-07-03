La película se convirtió oficialmente en la película original de acción real más taquillera de la década, al superar los 371 millones de dólares en la taquilla mundial y dejar atrás los 370.3 millones alcanzados por Sinners, el aclamado filme de Ryan Coogler.

La hazaña resulta todavía más sorprendente si se compara el presupuesto de ambas producciones. Mientras Sinners fue realizada con cerca de 90 millones de dólares, Obsession costó aproximadamente 750 mil dólares, convirtiéndose en uno de los casos de éxito más extraordinarios que ha visto el género en años recientes.

¿De qué va 'Obsession'?

Lo que comenzó como una producción independiente terminó rompiendo uno de los récords más importantes del cine reciente. (Fotografía: IMDb)

La historia sigue a Bear (Michael Johnston), un joven dispuesto a todo por conquistar a Nikki (Inde Navarrette). Cuando rompe una misteriosa rama capaz de conceder deseos para lograr que ella se enamore de él, desencadena una fuerza sobrenatural que transforma el romance en una espiral de horror. Con una propuesta que mezcla terror sobrenatural, humor negro y violencia, la película encontró rápidamente un lugar entre los títulos más comentados del año.