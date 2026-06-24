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Cine y TV

'El Diablo Viste a la Moda 2' llega a streaming: esta es la fecha de estreno

La secuela de la famosa cinta de 2006 está próxima a llegar a streaming y acá te decimos todos los detalles.
mié 24 junio 2026 02:34 PM
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‘El Diablo Viste a la Moda 2’ llega a streaming: esta es la fecha de estreno
Los icónicos personajes Andy Sachs, Miranda Priestly y Nigel Kipling están listos para llegar a la pantalla chica a través de streaming. Acá todos los detalles. (Macall Polay/Macall Polay)

Si quieres revivir las aventuras de Miranda Priestly (Meryl Streep) y Andy Sachs (Anne Hathaway) en El Diablo Viste a la Moda 2 o no has visto la película y quieres hacerlo, no te preocupes porque llegará a streaming y te decimos la fecha de estreno y otros detalles.

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Como recordarás, la cinta de 20th Century Studios interpretada además por Emily Blunt y Stanley Tucci y la historia desarrollada en las calles de Nueva York, arrasó en el mundo de la moda y tuvo un muy buen recibimiento en taquilla y se encamina a recaudar más de 676 millones de dólares a nivel mundial.

Marcas de moda de lujo como Dior, Versace, Armani, Givenchy, Cartier, Dolce & Gabbana también se hicieron presentes en la cinta a través de diseños de alta costura y cameos.

Fecha de estreno en streaming

Toma nota porque El Diablo Viste a la Moda 2 llegará exclusivamente a Disney+ el 29 de julio.

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Sinopsis

Andy Sachs regresa a la revista Runway como nueva editora de reportajes especiales, donde se encuentra con que su antigua jefa Miranda se enfrenta a amenazas que ponen en peligro su imperio editorial. En esta secuela vemos además viejos amigos-enemigos y caras nuevas.

Tráiler

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