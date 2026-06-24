‘El Diablo Viste a la Moda 2’ llega a streaming: esta es la fecha de estreno

Como recordarás, la cinta de 20th Century Studios interpretada además por Emily Blunt y Stanley Tucci y la historia desarrollada en las calles de Nueva York, arrasó en el mundo de la moda y tuvo un muy buen recibimiento en taquilla y se encamina a recaudar más de 676 millones de dólares a nivel mundial.

Marcas de moda de lujo como Dior, Versace, Armani, Givenchy, Cartier, Dolce & Gabbana también se hicieron presentes en la cinta a través de diseños de alta costura y cameos.

Fecha de estreno en streaming

Toma nota porque El Diablo Viste a la Moda 2 llegará exclusivamente a Disney+ el 29 de julio.

Sinopsis

Andy Sachs regresa a la revista Runway como nueva editora de reportajes especiales, donde se encuentra con que su antigua jefa Miranda se enfrenta a amenazas que ponen en peligro su imperio editorial. En esta secuela vemos además viejos amigos-enemigos y caras nuevas.

Tráiler