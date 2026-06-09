Hace 31 años se estrenó una de las franquicias de películas animadas más queridas de todos los tiempos: Toy Story, la historia de un grupo de juguetes que ha crecido junto a quienes eran niños cuando se lanzó la primera cinta y junto a las nuevas generaciones que han quedado igual de cautivadas por ellos.
Estos Porsche no son juguetes, pero sí se inspiraron en los de Toy Story 5
Con cada película, los personajes nos hacen creer que esta será la despedida definitiva, pero siempre terminan recordándonos que nunca se es demasiado grande para disfrutar de Toy Story. Y con la llegada de la quinta entrega, no hay nadie que quiera perdérsela, incluyendo a Porsche.
Como parte del lanzamiento de la nueva película, la marca alemana presentó tres modelos únicos y altamente personalizados (one-of-one), cada uno inspirado en uno de los personajes principales de la saga: Woody, Buzz Lightyear y Jessie.
No es la primera vez que Porsche y Pixar colaboran. Anteriormente, ambas compañías trabajaron juntas en el diseño del Sally Special, inspirado en el personaje de Cars. Ahora vuelven a unir fuerzas para dar vida a tres vehículos que representan a algunos de los personajes más emblemáticos de Toy Story.
Porsche 911 GT3 RS – Buzz Lightyear
Para este primer modelo, Porsche incorporó los colores característicos del guardián espacial: blanco con acentos Green Yellow y Lizard Green en el cofre delantero, fascias, techo y salpicaderas. Todo esto se complementa con un alerón inspirado en las alas de Buzz.
Como toque final, la versión Weissach incluye rines de magnesio y tapas centrales personalizadas con el logotipo de Space Ranger.
Las llantas incorporan la leyenda “Lightyear” con tipografía personalizada, mientras que el deportivo puede equiparse con un paquete de alto rendimiento enfocado en la conducción en pista.
Porsche 911 Targa GTS – Jessie
Este modelo, desarrollado principalmente por el departamento Sonderwunsch, luce una pintura exclusiva llamada Jessie White Metallic, un blanco aperlado que rinde homenaje a los botones de la camisa western de la vaquerita.
Para las fascias y las zonas inferiores se utilizó el color 944 Cobalt Blue Metallic, mientras que la parte superior del cofre delantero y la tapa trasera destacan en Atacama Yellow. Las carcasas de los espejos laterales están pintadas en GTS Red y el techo Targa rojo evoca el característico sombrero de Jessie, acompañado por un ribete beige claro hecho a medida.
Como detalle final, la denominación “Targa” fue sustituida por “Jessie”.
Porsche 911 Carrera T – Woody
Por último, pero no menos importante, está nuestro vaquero favorito. Esta versión inspirada en Woody utiliza un acabado especial que emula el desgaste natural de unos jeans azules.
Para hacerlo aún más realista, la carrocería reproduce la textura del denim mediante una combinación de los colores Golf Blue, White y Dark Sea Blue.
La fascia delantera y los estribos laterales inferiores están pintados en Coffee Black, mientras que el lip del spoiler delantero luce un acabado Aurum. Además, la parte baja de las puertas incorpora gráficos en Fire Red con el nombre de Woody como protagonista.
Los tres vehículos, que como mencionamos son piezas únicas, serán vendidos como parte de una iniciativa benéfica en favor de Big Brothers Big Sisters of America, la Cruz Roja Americana y Starlight Children’s Foundation.