Con cada película, los personajes nos hacen creer que esta será la despedida definitiva, pero siempre terminan recordándonos que nunca se es demasiado grande para disfrutar de Toy Story. Y con la llegada de la quinta entrega, no hay nadie que quiera perdérsela, incluyendo a Porsche.

Porsche se adelantó al estreno de Toy Story 5 con tres modelos únicos inspirados en Woody, Buzz Lightyear y Jessie. La colaboración con Pixar da vida a tres deportivos one-of-one que combinan diseño, nostalgia y una causa benéfica. (Fotografías: Porsche )

Como parte del lanzamiento de la nueva película, la marca alemana presentó tres modelos únicos y altamente personalizados (one-of-one), cada uno inspirado en uno de los personajes principales de la saga: Woody, Buzz Lightyear y Jessie.

No es la primera vez que Porsche y Pixar colaboran. Anteriormente, ambas compañías trabajaron juntas en el diseño del Sally Special, inspirado en el personaje de Cars. Ahora vuelven a unir fuerzas para dar vida a tres vehículos que representan a algunos de los personajes más emblemáticos de Toy Story.

Porsche 911 GT3 RS – Buzz Lightyear

Hasta el infinito y más allá… del asfalto. El Porsche 911 GT3 RS inspirado en Buzz Lightyear adopta los colores del guardián espacial, un alerón que recuerda sus alas y detalles exclusivos que parecen sacados de Star Command.

(Fotografía: Porsche )

Para este primer modelo, Porsche incorporó los colores característicos del guardián espacial: blanco con acentos Green Yellow y Lizard Green en el cofre delantero, fascias, techo y salpicaderas. Todo esto se complementa con un alerón inspirado en las alas de Buzz.