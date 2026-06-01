I Knew It, I Knew You es el nombre de la canción escrita y producida por la misma artista junto con Jack Antonoff y será lanzada oficialmente en todas las plataformas de música este viernes 5 de junio.

De hecho, Tay-Tay dijo en sus redes sociales que “adora” a los icónicos personajes de la franquicia desde su primera película estrenada en 1995.

Y para sus fieles seguidores, a partir de este lunes comiezan las preventas en la página web oficial de Taylor Swift de tres ediciones exclusivas en CD que incluyen el nuevo sencillo tal como aparece en la cinta, una versión acústica especial y una versión espeial en piano, todas con interpretaciones vocales y producción únicas.

I Knew It, I Knew You está inspirada en el continúo viaje de la vaquera Jessie desde Toy Story 2 y hasta esta nueva entrega. También, la canción marca el regreso de Taylor a sus raíces country, combinando estilos que han marcado su carrera.

Fecha de estreno de Toy Story 5

Como recordarás, la nueva cinta con la aparición de nuevos personajes y el regreso de Woody, Buzz Lightyear y su pandilla, se estrenará el próximo 18 de junio en las salas de cine de México.