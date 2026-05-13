'Ceniza en la boca': ¿de qué trata y cuándo se estrea la película de Diego Luna ovacionada en Cannes 2026?

Pero primero lo primero. Como ya te contábamos, se trata de un proyecto dirigido y escrito por Diego Luna y es una adaptación de la novela homónima de Brenda Navarro, publicada en 2022.

De qué trata

Esta peli protagonizada por Anna Diaz y Adriana Paz, sigue la historia de Lucila, que en busca de una vida mejor viaja desde México con su hermano Diego rumbo a Madrid para encontrarse con su madre, quien lleva allí 8 años trabajando ilegalmente para mantenerlos.

Con la idea de “vivir un sueño”, al llegar se topan con una vida que resulta más dura de lo que imaginaban y es ahí cuando se da cuenta que más que encontrar una mejor vida, necesita construirla, aunque por supuesto con todos los sacrificios que eso implica.

. (Cortesía La corriente del Golfo)

Fecha de estreno

Este 13 de mayo tuvo su proyección y premiere mundial en el Festival de Cannes, donde además recibió una ovación de 5 minutos. De hecho, Diego no estuvo solo en este momento tan especial, estuvo acompañado de las protagonistas y de su amigo Gael García.

Aún no se ha dado a conocer la fecha exacta del estreno, pero algo que ya fue confirmado es que Netflix tendrá los derechos de reproducción.