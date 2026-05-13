'Ceniza en la boca': ¿de qué trata y cuándo se estrea la película de Diego Luna ovacionada en Cannes 2026?

Si de algo estamos seguros es que los proyectos de Diego Luna siempre dan de qué hablar y la película Ceniza en la boca no fue la excepción. Este miércoles, durante su estreno mundial en la 79º edición del Festival de Cannes recibió una ovación de 5 minutos. Acá te contamos de qué va y todo lo que sabemos al respecto.
Todo sobre 'Ceniza en la boca', la peli de Diego Luna ovacionada en Cannes 2026
Pero primero lo primero. Como ya te contábamos, se trata de un proyecto dirigido y escrito por Diego Luna y es una adaptación de la novela homónima de Brenda Navarro, publicada en 2022.
De qué trata
Esta peli protagonizada por Anna Diaz y Adriana Paz, sigue la historia de Lucila, que en busca de una vida mejor viaja desde México con su hermano Diego rumbo a Madrid para encontrarse con su madre, quien lleva allí 8 años trabajando ilegalmente para mantenerlos.
Con la idea de “vivir un sueño”, al llegar se topan con una vida que resulta más dura de lo que imaginaban y es ahí cuando se da cuenta que más que encontrar una mejor vida, necesita construirla, aunque por supuesto con todos los sacrificios que eso implica.
Fecha de estreno
Este 13 de mayo tuvo su proyección y premiere mundial en el Festival de Cannes, donde además recibió una ovación de 5 minutos. De hecho, Diego no estuvo solo en este momento tan especial, estuvo acompañado de las protagonistas y de su amigo Gael García.
Aún no se ha dado a conocer la fecha exacta del estreno, pero algo que ya fue confirmado es que Netflix tendrá los derechos de reproducción.
La presencia de Gael también se debió a que su casa productora “La corriente del golfo” participa en la realización del proyecto junto a Animal de Luz, Inicia Films y Perro Azul.
Además, la cinta es una coproducción entre México y España; el guion fue escrito por Abia Castillo, Diego Rabasa y Diego Luna y en el caso de la producción participan Inna Payán, Valierie Delpierre, Diego Rabasa, Luis Salinas y Diego Luna.