“Luchar contra la IA es una batalla perdida”: Demi Moore en Cannes 2026

"La IA está aquí", dijo la estrella de Hollywood y que en esta edición del certamen es miembro del jurado, cuando le cuestionaron sobre esta nueva tecnología y su impacto en la industria del cine. "Luchar contra ello es librar una batalla perdida", añadió.

Para la intérprete de éxitos tan sonados de los años 1990 como Ghost o Una proposición indecente lo mejor es intentar trabajar con este nueva técnica, en lugar de oponerse.

"Encontrar maneras de trabajar con ello me parece un camino más valioso a seguir", destacó durante la rueda de prensa del jurado.

A la pregunta de si estamos suficientemente protegidos ante la IA, Moore afirmó no conocer la respuesta, pero "probablemente no".

La actriz aseguró que no hay nada que temer ante ello, porque "lo que nunca podrá reemplazar es aquello de donde proviene el verdadero arte, que no es físico, porque viene del alma".

"Eso nunca podrán recrearlo a través de algo técnico", agregó.