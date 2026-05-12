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Cine y TV

"Luchar contra la IA es una batalla perdida": Demi Moore en Cannes 2026

En el primer día de Cannes, la actriz y actual miembro del jurado del certamen reconoció que resistirse ante la Inteligencia Artificial no es opción, sino encontrar formas de trabajar con esta tecnología.
mar 12 mayo 2026 12:44 PM
“Luchar contra la IA es una batalla perdida”: Demi Moore en Cannes 2026
Demi Moore. (IAN LANGSDON/AFP)

La 79º edición del Festival de Cannes dio inicio este martes y la conversación sobre la Inteligencia Artificial (IA) no se hizo esperar. La actriz estadounidense Demi Moore expresó que luchar contra la IA es una batalla perdida y, por esa razón, es mejor encontrar la manera para aprovecharla.

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"La IA está aquí", dijo la estrella de Hollywood y que en esta edición del certamen es miembro del jurado, cuando le cuestionaron sobre esta nueva tecnología y su impacto en la industria del cine. "Luchar contra ello es librar una batalla perdida", añadió.

Para la intérprete de éxitos tan sonados de los años 1990 como Ghost o Una proposición indecente lo mejor es intentar trabajar con este nueva técnica, en lugar de oponerse.

"Encontrar maneras de trabajar con ello me parece un camino más valioso a seguir", destacó durante la rueda de prensa del jurado.

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A la pregunta de si estamos suficientemente protegidos ante la IA, Moore afirmó no conocer la respuesta, pero "probablemente no".

La actriz aseguró que no hay nada que temer ante ello, porque "lo que nunca podrá reemplazar es aquello de donde proviene el verdadero arte, que no es físico, porque viene del alma".

"Eso nunca podrán recrearlo a través de algo técnico", agregó.

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Otro miembro del jurado, el guionista británico Paul Laverty, colaborador habitual del cineasta Ken Loach y conocido por su posición de izquierda, advirtió en cambio contra el poder de la IA y de los gigantes de la tecnología en general.

"Estamos empezando a darnos cuenta de que no deberíamos dejar que estos multimillonarios tecnobros [trabajadores tecnológicos], en su mayoría libertarios de derecha, dicten cómo vivimos nuestras vidas", subrayó.

Para Laverty, las empresas de IA y tecnología "deciden los algoritmos que afectan nuestras vidas de la manera más profunda [...] luego dan por hecho que el resto del mundo va a seguirles y a tragárselo, sin importar cuáles sean las consecuencias", finalizó.

Con información de AFP

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