Oasis como un icono musical y cultural

Quienes crecimos en los noventa sabemos lo que significó Oasis en nuestras vidas, pero su legado no terminó ahí. A nivel cultural, la banda se convirtió en una de las agrupaciones de rock británico más importantes de la historia.

Formada en 1991, Oasis fue prácticamente pionera del britpop, un movimiento musical y cultural que podría describirse como un pop-rock alternativo, energético y luminoso, que contrastaba, y contestaba, a la oscuridad del grunge.

Quienes crecimos en los noventa sabemos lo que significó Oasis en nuestras vidas y lo necesario que era un regreso a los escenarios. (Fotografía: DAN CALLISTER Online USA In)

Durante 18 años, Oasis nos dejó una enorme colección de canciones y se convirtió en un fenómeno cultural. Sin embargo, las tensiones entre Liam y Noel Gallagher terminaron por separar a la banda en 2009. Y aunque nunca dejamos de escuchar su música, siempre quedó la sensación de que todavía faltaba algo más.

Pero, como dijimos antes, una combinación de intereses comerciales y reconciliaciones personales logró que los Gallagher hicieran las paces y aceptaran que el legado de Oasis era más importante que sus diferencias.

El documental de Oasis Live ’25 mostrará por primera vez en décadas una entrevista conjunta entre los hermanos Gallagher.

(Fotografía: Jeff J Mitchell)

Así llegamos al año de Oasis: 2025. Expectativas desbordadas, boletos codiciados, páginas de boleteras colapsadas; todos querían formar parte de la gira y del histórico reencuentro.

