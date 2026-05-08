Bandas hay muchas, pero solo unas pocas son tan atemporales que, incluso 17 años después de su separación, el mundo entero enloquece con el anuncio de una reunión. ¿Es necesario decir que hablamos de Oasis? Para efectos prácticos de este artículo, sí, aunque es evidente que pocas bandas podrían convertir su regreso en “el evento” imperdible del 2025.
Los hermanos Gallagher llegan a IMAX con el documental de la gira de Oasis
Bandas hay muchas, pero solo unas pocas son tan atemporales que, incluso 17 años después de su separación, el mundo entero enloquece con el anuncio de una reunión. ¿Es necesario decir que hablamos de Oasis? Para efectos prácticos de este artículo, sí, aunque es evidente que pocas bandas podrían convertir su regreso en “el evento” imperdible del 2025.
Oasis como un icono musical y cultural
Quienes crecimos en los noventa sabemos lo que significó Oasis en nuestras vidas, pero su legado no terminó ahí. A nivel cultural, la banda se convirtió en una de las agrupaciones de rock británico más importantes de la historia.
Formada en 1991, Oasis fue prácticamente pionera del britpop, un movimiento musical y cultural que podría describirse como un pop-rock alternativo, energético y luminoso, que contrastaba, y contestaba, a la oscuridad del grunge.
Durante 18 años, Oasis nos dejó una enorme colección de canciones y se convirtió en un fenómeno cultural. Sin embargo, las tensiones entre Liam y Noel Gallagher terminaron por separar a la banda en 2009. Y aunque nunca dejamos de escuchar su música, siempre quedó la sensación de que todavía faltaba algo más.
Pero, como dijimos antes, una combinación de intereses comerciales y reconciliaciones personales logró que los Gallagher hicieran las paces y aceptaran que el legado de Oasis era más importante que sus diferencias.
Así llegamos al año de Oasis: 2025. Expectativas desbordadas, boletos codiciados, páginas de boleteras colapsadas; todos querían formar parte de la gira y del histórico reencuentro.
Oasis Live ’25, el evento del 2025
Con fechas en Europa, Asia, Australia y América, la gira Oasis Live ’25 ya ha sido calificada como uno de los negocios musicales más grandes de los últimos años, con proyecciones que estiman una recaudación cercana a los 200 millones de dólares.
¿La mejor parte? Aún hay más por venir. La reunión también dio pie a un documental sobre la gira y, bajo la dirección de Steven Knight (Peaky Blinders), se creó una película descrita como un relato inspirador que captura la experiencia y las emociones tanto de la banda como de sus fans alrededor del mundo.
Será en este documental donde veremos, por primera vez en 25 años, una entrevista conjunta entre Liam y Noel Gallagher.
“Quería contar la historia de los hermanos y la banda, pero igual de importante, la historia de los fans cuyas vidas han sido tocadas por su música y, a veces, cambiadas para siempre”.
Aunque inicialmente se reportó que Netflix estaba en negociaciones para adquirir los derechos del documental de Oasis, finalmente fue Disney quien ganó la batalla.
Sin embargo, antes de llegar al streaming, el documental tendrá un estreno limitado en salas IMAX, permitiendo que tanto quienes asistieron a alguno de los conciertos como quienes no pudieron hacerlo revivan este momento histórico en pantalla grande.
El estreno está previsto para el 11 de septiembre y, aunque todavía no se ha confirmado si México formará parte de los países donde se proyectará, tenemos fe en que así será.