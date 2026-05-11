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Cine y TV

Las principales películas que compiten por la Palma de Oro en el Festival de Cannes 2026

El famoso certamen cinematográfico ocurrirá del 12 al 23 de mayo. Un total de 22 cintas compiten por el máxima galardón y acá te decimos todos los detalles.
lun 11 mayo 2026 12:57 PM
Las principales películas que compiten por la Palma de Oro en el Festival de Cannes 2026
Amarga Navidad de Pedro Almodóvar es una de las cintas que busca la Palma de Oro en la 79º edición del Festival de Cannes. (Cortesía)

El Festival de Cannes llega esta semana, ahora con la 79º edición repleta de estrellas. El evento comienza este martes 12 de mayo con La Croisette, el famoso paseo marítimo de la localidad francesa en el que se ven figuras como la pareja Javier Bardem y Penélope Cruz, así como Cate Blanchett y Demi Moore, miembro del jurado.

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Para esta edición del mayor certamen cinematográfico del mundo competirá por la Palma de Oro un total de 22 películas, y aunque todas son grandes proyectos, acá te decimos cuáles son las principales competidoras.

Entre las cintas que aspiran al máximo galardón figuran directores asiduos a la muestra como el japonés Hirokazu Kore-eda o el ruso Andrey Zvyagintsev, recompensado múltiples veces. También competirán por primera vez una decena de cineastas.

"Amarga Navidad" - Pedro Almodóvar

El director español Almodóvar aspira por séptima vez al máximo galardón del festival de la Costa Azul con esta cinta sobre un célebre cineasta en plena crisis creativa, que recurre a la vida de quienes le rodean para alimentar sus historias.

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"La vie d'une femme" - Charline Bourgeois-Tacquet

Una cinta en torno a Gabrielle, una cirujana parisina de unos cincuenta años totalmente volcada en su vida profesional, hasta que la llegada de una mujer en el hospital en el que trabaja sacude su equilibrio personal.

"La bola negra” - Javier Calvo y Javier Ambrossi

Uno de los proyectos más esperados de este dúo de cineastas conocido como los Javis, en el que exploran el significado de ser gay en diferentes épocas a través de tres vidas enlazadas. La película se inspira en una obra inacabada de Federico García Lorca y reúne a un elenco muy potente, que incluye a Penélope Cruz y Glenn Close.

"Coward" - Lukas Dhont

Un drama sobre un joven soldado que quiere demostrar su valía en el campo de batalla durante la Primera Guerra Mundial. Dhont regresa a Cannes por tercera vez, tras "Girl" (2018), presentada en Una Cierta Mirada, y "Close" (2022), en competición.

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"Histoires parallèles"- Asghar Farhadi

Impedido de rodar en Irán, Farhadi --dos veces ganador del Óscar-- reúne a varias de las grandes figuras del cine francés, como Isabelle Huppert, Vincent Cassel y Catherine Deneuve, para contar varias historias que se entrecruzan.

"Paper tiger” - James Gray

Un thriller protagonizado por Scarlett Johansson, Adam Driver y Miles Teller sobre dos hermanos que persiguen el sueño americano y acaban atrapados en una peligrosa red vinculada a la mafia rusa.

"Soudain" - Ryusuke Hamaguchi

Tras el éxito mundial de "Drive my car", el cineasta regresa con una película rodada en Francia sobre una directora de una residencia de ancianos que entabla amistad con una artista teatral japonesa.

"Hope" - Hong-Jin Na

Un thriller de género ambientado en una ciudad portuaria que empieza a registrar una serie de sucesos inexplicables. El reparto incluye a Michael Fassbender y Alicia Vikander.

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"The Man I Love" - Ira Sachs

Una cinta ambientada en el Nueva York de la década de 1980, protagonizada por Rami Malek, ganador de un Oscar por su interpretación de Freddie Mercury en "Bohemian Rhapsody" (2019).

"Minotaur" - Andrey Zvyagintsev

Cineasta ruso exiliado y asiduo de Cannes --donde ha sido recompensado en varias ocasiones-- Zvyagintsev presenta ahora una película sobre cómo la guerra irrumpe en el día a día de la burguesía rusa.

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