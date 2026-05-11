El Festival de Cannes llega esta semana, ahora con la 79º edición repleta de estrellas. El evento comienza este martes 12 de mayo con La Croisette, el famoso paseo marítimo de la localidad francesa en el que se ven figuras como la pareja Javier Bardem y Penélope Cruz, así como Cate Blanchett y Demi Moore, miembro del jurado.
Las principales películas que compiten por la Palma de Oro en el Festival de Cannes 2026
Para esta edición del mayor certamen cinematográfico del mundo competirá por la Palma de Oro un total de 22 películas, y aunque todas son grandes proyectos, acá te decimos cuáles son las principales competidoras.
Entre las cintas que aspiran al máximo galardón figuran directores asiduos a la muestra como el japonés Hirokazu Kore-eda o el ruso Andrey Zvyagintsev, recompensado múltiples veces. También competirán por primera vez una decena de cineastas.
"Amarga Navidad" - Pedro Almodóvar
El director español Almodóvar aspira por séptima vez al máximo galardón del festival de la Costa Azul con esta cinta sobre un célebre cineasta en plena crisis creativa, que recurre a la vida de quienes le rodean para alimentar sus historias.
"La vie d'une femme" - Charline Bourgeois-Tacquet
Una cinta en torno a Gabrielle, una cirujana parisina de unos cincuenta años totalmente volcada en su vida profesional, hasta que la llegada de una mujer en el hospital en el que trabaja sacude su equilibrio personal.
"La bola negra” - Javier Calvo y Javier Ambrossi
Uno de los proyectos más esperados de este dúo de cineastas conocido como los Javis, en el que exploran el significado de ser gay en diferentes épocas a través de tres vidas enlazadas. La película se inspira en una obra inacabada de Federico García Lorca y reúne a un elenco muy potente, que incluye a Penélope Cruz y Glenn Close.
"Coward" - Lukas Dhont
Un drama sobre un joven soldado que quiere demostrar su valía en el campo de batalla durante la Primera Guerra Mundial. Dhont regresa a Cannes por tercera vez, tras "Girl" (2018), presentada en Una Cierta Mirada, y "Close" (2022), en competición.
"Histoires parallèles"- Asghar Farhadi
Impedido de rodar en Irán, Farhadi --dos veces ganador del Óscar-- reúne a varias de las grandes figuras del cine francés, como Isabelle Huppert, Vincent Cassel y Catherine Deneuve, para contar varias historias que se entrecruzan.
"Paper tiger” - James Gray
Un thriller protagonizado por Scarlett Johansson, Adam Driver y Miles Teller sobre dos hermanos que persiguen el sueño americano y acaban atrapados en una peligrosa red vinculada a la mafia rusa.
"Soudain" - Ryusuke Hamaguchi
Tras el éxito mundial de "Drive my car", el cineasta regresa con una película rodada en Francia sobre una directora de una residencia de ancianos que entabla amistad con una artista teatral japonesa.
"Hope" - Hong-Jin Na
Un thriller de género ambientado en una ciudad portuaria que empieza a registrar una serie de sucesos inexplicables. El reparto incluye a Michael Fassbender y Alicia Vikander.
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"The Man I Love" - Ira Sachs
Una cinta ambientada en el Nueva York de la década de 1980, protagonizada por Rami Malek, ganador de un Oscar por su interpretación de Freddie Mercury en "Bohemian Rhapsody" (2019).
"Minotaur" - Andrey Zvyagintsev
Cineasta ruso exiliado y asiduo de Cannes --donde ha sido recompensado en varias ocasiones-- Zvyagintsev presenta ahora una película sobre cómo la guerra irrumpe en el día a día de la burguesía rusa.