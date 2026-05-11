Las principales películas que compiten por la Palma de Oro en el Festival de Cannes 2026

Para esta edición del mayor certamen cinematográfico del mundo competirá por la Palma de Oro un total de 22 películas, y aunque todas son grandes proyectos, acá te decimos cuáles son las principales competidoras.

Entre las cintas que aspiran al máximo galardón figuran directores asiduos a la muestra como el japonés Hirokazu Kore-eda o el ruso Andrey Zvyagintsev, recompensado múltiples veces. También competirán por primera vez una decena de cineastas.

"Amarga Navidad" - Pedro Almodóvar

El director español Almodóvar aspira por séptima vez al máximo galardón del festival de la Costa Azul con esta cinta sobre un célebre cineasta en plena crisis creativa, que recurre a la vida de quienes le rodean para alimentar sus historias.

"La vie d'une femme" - Charline Bourgeois-Tacquet

Una cinta en torno a Gabrielle, una cirujana parisina de unos cincuenta años totalmente volcada en su vida profesional, hasta que la llegada de una mujer en el hospital en el que trabaja sacude su equilibrio personal.

"La bola negra” - Javier Calvo y Javier Ambrossi

Uno de los proyectos más esperados de este dúo de cineastas conocido como los Javis, en el que exploran el significado de ser gay en diferentes épocas a través de tres vidas enlazadas. La película se inspira en una obra inacabada de Federico García Lorca y reúne a un elenco muy potente, que incluye a Penélope Cruz y Glenn Close.

"Coward" - Lukas Dhont

Un drama sobre un joven soldado que quiere demostrar su valía en el campo de batalla durante la Primera Guerra Mundial. Dhont regresa a Cannes por tercera vez, tras "Girl" (2018), presentada en Una Cierta Mirada, y "Close" (2022), en competición.

