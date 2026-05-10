'La Casa de los Espíritus': cuándo se estrenan los últimos episodios (y 5 razones para ver la serie)

La miniserie de Prime Video cuenta con ocho episodios que abarca medio siglo de historia y que gira en torno a tres generaciones de mujeres: Clara, Blanca y Alba, en un país sudamericano conservador marcado por la lucha de clases, política y magia.

El elenco está compuesto por Alfonso Herrera (Esteban Trueba); Nicole Walace y Dolores Fonzi (Clara del Valle en diferentes etapas de su vida); Fernanda Castillo (Férula); Aline Kuppenheim (Nivel del Valle), Sara Becker (La narradora de películas), entre otros.

Si no la has visto y estás considerando hacerlo, acá te compartimos cinco razones para verla y la fecha de estreno de los últimos tres capítulos.

5 Razones para ver 'La Casa de los Espíritus', la nueva serie basada en el libro de Isabel Allende

1.⁠ ⁠Isabel Allende se involucró en el guión

La autora de La casa de los espíritus no solo es una de las productoras ejecutivas de la serie, sino que se involucró en el guión para garantizar que la esencia del libro se mantuviera en la adaptación. En un inicio, la escritora chilena tenía muy claro que habría que dejar fuera pasajes o momentos del libro para que la narrativa en pantalla fuera más fluida, sin embargo ella misma se encargó de guiar al equipo en el proceso para que la serie de ocho capítulos se mantuviera fiel a la obra literaria.

2.⁠ ⁠El realismo mágico chileno

El libro de Isabel Allende, publicado en 1982, es considerado un fenómeno literario mundial y una de las novelas de realismo mágico latinoamericano más importantes en la historia literaria de la región. En los últimos 40 años, la obra de la escritora chilena se ha traducido a más de 40 idiomas y vendido más de 70 millones de copias, convirtiendo a Allende a la escritora viva más leída en español.

3.⁠ ⁠Una serie latina

A diferencia de la película de 1992, protagonizada por Meryl Streep, la serie de Prime Video es una producción latinoamericana. No solo es la primera adaptación a la pantalla en español, todo el elenco es originario de países de habla hispana y, además de que Isabel Allende es productora ejecutiva (junto con Eva Longoria, Courtney Saladino y otras), la serie se filmó por completo en Chile, país de la escritora quien además es sobrina del presidente Salvador Allende, asesinado en 1973 por la dictadura militar chilena comandada por Augusto Pinochet.

4.⁠ ⁠La directora Francisca Alegría es una de las grandes promesas del cine chileno

La directora y guionista Francisca Alegría es considerada una de las voces más potentes del cine chileno actual, pero cuando le ofrecieron hacer la serie para Prime Video se sorprendió de haber sido considerada para esa responsabilidad.

En 2016 lanzó el cortometraje Y todo el cielo cupo en el ojo de la vaca muerta, mismo que acaparó la atención de los cinéfilos de su país, además de FilmNation, la empresa estadounidense que se alió con Fábula (la productora chilena fundada por Pablo y Juan de Dios Larraín) para producir la nueva serie. De hecho, cuando la ofrecieron dirigir, escribir y ser showrunner de La casa de los espíritus su primer largometraje, La vaca que cantó una canción hacia el futuro (2022), todavía no se había estrenado.