Es probable que cuando se estrenó ‘The Bear’, pocos imaginaran el éxito en el que se convertiría. No solo el público la amó y conectó con sus personajes; la crítica también aclamó su historia, así como lo cruda y cómica que podía llegar a ser. En sus cuatro temporadas, la serie ha acumulado incontables premios tanto para sus actores como para la propia producción.
Con este capítulo precuela de ‘The Bear’ se anuncia el principio del fin de la serie
Es probable que cuando se estrenó ‘The Bear’, pocos imaginaran el éxito en el que se convertiría. No solo el público la amó y conectó con sus personajes; la crítica también aclamó su historia, así como lo cruda y cómica que podía llegar a ser. En sus cuatro temporadas, la serie ha acumulado incontables premios tanto para sus actores como para la propia producción.
Cuatro años y el mismo número de temporadas después, ‘The Bear’ anuncia el principio del fin con un capítulo precuela protagonizado por Mikey (Jon Bernthal) y Richie (Ebon Moss-Bachrach), lanzado apenas un día antes de revelar la fecha de estreno de su última temporada.
Un vistazo a la relación entre Mikey y Richie de 'The Bear'
Este capítulo fue toda una sorpresa para los fans. Con casi una hora de duración, la precuela sigue a Mikey y Richie en un viaje por carretera desde Chicago hasta Gary, Indiana.
Por supuesto, el episodio se ambienta mucho antes de la primera temporada y nos regala escenas cargadas de emoción sobre el estado mental de Mikey, cuya temprana y trágica muerte es el parteaguas de la historia que todos conocemos.
Aunque profundamente emotivo, este capítulo también se aleja del ambiente caótico y estresante de la cocina para centrarse únicamente en la compleja relación entre ambos personajes.
Si este vistazo al pasado no era ya lo suficientemente nostálgico, la producción decidió darle un toque aún más personal: el guion fue coescrito por los propios actores Ebon Moss-Bachrach y Jon Bernthal.
Y es que, como contexto rápido, ambos actores protagonizaron hace poco la obra de Broadway ‘Dog Day Afternoon’ e incluso antes de eso ya habían colaborado juntos, un detalle que aportó una química natural a la relación entre sus personajes.
Con ‘Gary’, nombre de este capítulo, la producción preparó el terreno para anunciar la temporada final de ‘The Bear’, la cual, aunque todavía no sabemos cómo concluirá, seguramente nos sacará más de una lágrima.
La quinta y última temporada de ‘The Bear’ se estrenará el próximo 25 de junio en Disney+, lo que nos da tiempo suficiente para llorar un poco con un maratón de las temporadas anteriores.