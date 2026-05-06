Cuatro años y el mismo número de temporadas después, ‘The Bear’ anuncia el principio del fin con un capítulo precuela protagonizado por Mikey (Jon Bernthal) y Richie (Ebon Moss-Bachrach), lanzado apenas un día antes de revelar la fecha de estreno de su última temporada.

Un vistazo a la relación entre Mikey y Richie de 'The Bear'

Este capítulo fue toda una sorpresa para los fans. Con casi una hora de duración, la precuela sigue a Mikey y Richie en un viaje por carretera desde Chicago hasta Gary, Indiana.

Por supuesto, el episodio se ambienta mucho antes de la primera temporada y nos regala escenas cargadas de emoción sobre el estado mental de Mikey, cuya temprana y trágica muerte es el parteaguas de la historia que todos conocemos.

Aunque profundamente emotivo, este capítulo también se aleja del ambiente caótico y estresante de la cocina para centrarse únicamente en la compleja relación entre ambos personajes.

