Guillermo del Toro es reconocido con el máximo galardón del British Film Institute

De Toro recibió el galardón, BFI Fellowship, de manos de Cate Blanchett, actriz australiana ganadora de dos Oscar, quien también obtuvo la distinción británica en 2015 y protagonizó películas de Guillermo del Toro como El callejón de las almas perdidas y Pinocho.

El director mexicano de 61 años, ganador de tres Oscar, se acordó de su país natal al recibir la distinción en la cena celebrada en un céntrico hotel londinense.

"Para un hombre que durante 30 años ha intentado hacer convivir lo brutal y lo bello, nunca he hecho una película por la que no estuviera dispuesto a morir. Nací en México, geográfica, espiritual y físicamente, pero con los años mi alma ha pertenecido a muchas partes del mundo, incluida Inglaterra, y el Reino Unido me ha dado muchísimo", dijo Del Toro.

Guillermo del Toro se suma a la distinguida lista de ganadores del BFI Fellowship, como David Lean, Bette Davis, Akira Kurosawa, Ousmane Sembene, Elizabeth Taylor, Orson Welles, Martin Scorsese, Tom Cruise, Christopher Nolan, Tilda Swinton y Spike Lee, entre otros.

"El BFI protege no solo el cine británico, sino también el cine como forma de arte y mantiene viva esa fe. Por eso este honor es tan inmenso. Creo en el British Film Institute como un faro cultural en una época en la que se nos dice que la cultura no es importante", señaló el mexicano.