¿Qué significa ser mexicano? En esencia, no es solo una nacionalidad: es una forma de mirar el mundo. Es crecer entre contrastes que, lejos de dividirnos, nos definen. Es entender que la tradición no es pasado, sino una raíz viva que se transforma con cada generación.
Guillermo del Toro y Tequila Patrón brindan por el lujo de ser mexicano
¿Qué significa ser mexicano? En esencia, no es solo una nacionalidad: es una forma de mirar el mundo. Es crecer entre contrastes que, lejos de dividirnos, nos definen. Es entender que la tradición no es pasado, sino una raíz viva que se transforma con cada generación.
El lujo de ser mexicano por Tequila Patrón y Guillermo del Toro
Y en un mundo en el que cada vez abrazamos más nuestro lugar de origen, Tequila Patrón se une a un mexicano muy mexicano, como lo es Guillermo del Toro, para lanzar en conjunto “Es un lujo ser mexicano”, una celebración del lugar en donde nacimos.
Por supuesto, tener a Guillermo del Toro como protagonista de esta campaña se siente como una decisión natural, pues si hay alguien que no pierde oportunidad de mostrar su amor por el país, incluso estando al otro lado del mundo, es él.
En conjunto reafirman que, cuando algo se ama como lo hacen el director y Tequila Patrón, es un orgullo celebrar cada aspecto que nos rodea como lo que es: un lujo.
Un mensaje bajo la mirada creativa de Guillermo del Toro
La mejor forma de inmortalizar este orgullo, especialmente con Guillermo del Toro como parte de la campaña, fue, como era de esperarse, a través de un cortometraje dirigido bajo su mirada creativa, acompañado por un crew de mexicanos detrás de cámaras.
En este, una acción tan simple como “servir el tequila” se convierte en un viaje que explora las distintas fases para crear un producto de lujo como lo es Tequila Patrón: un proceso meticuloso en el que intervienen manos mexicanas que aportan amor, intención y orgullo.
“La perfección no se consigue con prisas, se construye cuadro a cuadro, servido a servido (…) Creo en el arte por encima de la industria, en el alma por encima de un proceso y en hacer las cosas sin concesiones”
Cada botella de Tequila Patrón, al igual que cada historia creada por Guillermo del Toro, es un proceso que combina precisión, calma, tradición y un compromiso con la calidad y el detalle.
Con “Es un lujo ser mexicano”, Tequila Patrón y Guillermo del Toro ponen en valor aquello que define su esencia: el orgullo por su origen, la dedicación al oficio y la convicción de hacer las cosas bien, sin concesiones.