El lujo de ser mexicano por Tequila Patrón y Guillermo del Toro

Y en un mundo en el que cada vez abrazamos más nuestro lugar de origen, Tequila Patrón se une a un mexicano muy mexicano, como lo es Guillermo del Toro, para lanzar en conjunto “Es un lujo ser mexicano”, una celebración del lugar en donde nacimos.

Por supuesto, tener a Guillermo del Toro como protagonista de esta campaña se siente como una decisión natural, pues si hay alguien que no pierde oportunidad de mostrar su amor por el país, incluso estando al otro lado del mundo, es él.

Cada botella de Tequila Patrón, al igual que cada historia creada por Guillermo del Toro, es un proceso que combina compromiso con la calidad y el detalle.

(Cortesía: Tequila Patrón)

En conjunto reafirman que, cuando algo se ama como lo hacen el director y Tequila Patrón, es un orgullo celebrar cada aspecto que nos rodea como lo que es: un lujo.

Un mensaje bajo la mirada creativa de Guillermo del Toro

La mejor forma de inmortalizar este orgullo, especialmente con Guillermo del Toro como parte de la campaña, fue, como era de esperarse, a través de un cortometraje dirigido bajo su mirada creativa, acompañado por un crew de mexicanos detrás de cámaras.

En este, una acción tan simple como “servir el tequila” se convierte en un viaje que explora las distintas fases para crear un producto de lujo como lo es Tequila Patrón: un proceso meticuloso en el que intervienen manos mexicanas que aportan amor, intención y orgullo.