'The White Lotus' inicia el rodaje de la temporada 4: estos son los detalles

Esta nueva entrega de la serie creada por Mike Allen, aterriza en Francia, en donde seguiremos a un nuevo grupo de huéspedes del hotel White Lotus y a sus colabores durante una semana. Pero no es una semana vacacional cualquiera, sino en el marco del Festival de Cannes.

La próxima temporada de la serie ganadora del Emmy será filmado en Cannes, St. Tropez y Mónaco. Aunque algunas escenas serán rodadas en París, "la historia se mantendrá en la Costa Azul", según explicó HBO.

Además, la compañía reveló que algunos de los hoteles que aparecerán durante los episodios son el Airelles Château de la Messardière transformado en White Lotus du Cap, y el Hôtel Martinez como el White Lotus Cannes.

Elenco The White Lotus 4

En esta nueva temporada participan Helena Bonham Carter, Vincent Cassel, el comediante Steve Coogan, Alexander Ludwig, Chris Messina, la cantante AJ Michalka y el comediante Kumail Nanjiani, entre otros.

Fecha de estreno

Aunque ya se dieron a conocer detalles sobre el rodaje de The White Lotus 4, la fecha de estreno aún no está confirmada, sin embargo se prevé que podamos verla en la pantalla chica a finales de 2026 o durante 2027, así que tendremos que esperar bastante tiempo.