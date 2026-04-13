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Cine y TV

'Euphoria 3': El significado oculto de la escena inicial de Rue (según su director)

El primer episodio de la nueva temporada arrancó con una metáfora visual sobre el caótico personaje de Rue y el director de la serie Sam Levison lo explica.
lun 13 abril 2026 01:52 PM
'Euphoria 3’: El significado oculto de la escena inicial de Rue (según su director)
El primer capítulo de Euphoria 3 dejó opiniones encontradas. ¿Tú qué opinas? (Cortesía HBO Max)

¡Alerta de spoiler! Si aún no has visto el primer capítulo de Euphoria 3 y planeas hacerlo sin antes saber sobre el contenido, te recomendamos que guardes este artículo para más tarde (después nos lo agradeces), porque hay mucho que comentar sobre el primer episodio.

Ahora sí, la laaaarga espera de cuatros años por fin terminó y Euphoria volvió. Como era de esperarse, el primer capítulo de la tercera temporada dejó muchas opiniones encontradas, pero no vamos a negar que la historia que hemos seguido a lo largo de este tiempo sobre los adolescentes y sus caóticas vidas, nos mantiene ahí, atentos a lo que ahora son de ellos.

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De hecho, el primer capítulo comienza con una metáfora sobre Rue (Zendaya) —que explica el director Sam Levison—, y que para sorpresa de nadie, el personaje continúa metida en pleitos relacionados a drogas, sobre todo por una deuda que tiene que pagar.

En esta temporada ya vemos a los personajes en edad adulta tras un salto temporal de cinco años y con cambios (algunos) inesperados. Maddy Perez (Alexa Demie) se muda a Hollywood para trabajar como manager de influencers y actores en una agencia de talentos.

En el caso de Nate Jacobs, toma el mando de la empresa de construcción y desarrollo inmobilario de su papá Cal Jacobs y ya vive en pareja con Cassie (Sydney Sweeney), quien ahora se dedica a crear contenido en una plataforma para adultos y busca la fama y —como siempre—, la validación.

Pero la escena de la cual hablaremos específicamente en este artículo es la del inicio, donde vemos a Rue desenvolviéndose en “su nuevo trabajo”. Actualmente trafica fentanilo a través de la frontera para saldar su millonaria deuda con Laurie (Martha Kelly) tras no pagarle las drogas que le fió años atrás.

Rue sube a una camioneta 4x4 propiedad de Laurie y que utiliza para cruzar la frontera, pero se queda atorada justamente arriba del muro fronterizo. Ella maniobra varias veces para que el auto pueda avanzar, pero tras varios intentos lo abandona “en el aire” y al borde del precipicio.

De acuerdo con declaraciones a Variety para Inside the Frame, el director de la serie Sam Levison afirma que esta escena refuerza la tensión que rodea la vida de Rue, así como el humor de la temporada.

“Ambos elementos funcionan en conjunto. Se convierte en una metáfora más amplia de su viaje, donde ella se encuentra al borde del abismo. Un paso en falso y, ya sabes, se precipita al vacío”, explica Levison, aunque, confiesa que no era una escena con la que tenía planeado comenzar la temporada.

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Explica que en el guion, Rue cruzaba un río, la corriente la arrastraba y se perdía, pero una visita a la sede de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Los Ángeles hizo que todo cambiara. “En la pared había fotos de diferentes redadas (…) de repente veo una de un Jeep atascado en lo alto de un muero fronterizo y pregunté qué había pasado: ‘Un idiota intentó cruzar la frontera con un coche cargado de cocaína’”, agregó.

Entonces, creyó que eso era algo que Rue intentaría hacer, así que hubo un pequeño ajuste en el guion. ¿Pero realmente usaron el muro fronterizo para grabar la escena? La respuesta es no. Aunque el director quería que así fuera, comentó que no fue posible.

Para lograr la escena, el diseñador de producción Francois Audouy construyó un muro de 7.6 metros de largo, mientras que el supervisor de efecto visuales Mark R. Byers diseñó un sistema hidráulico que permitió elevar el coche e inclinarlo hacia adelante y hacia atrás.

¿Y tú qué opinas del primer capítulo de Euphoria 3?

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