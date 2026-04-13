'Euphoria 3’: El significado oculto de la escena inicial de Rue (según su director)

De hecho, el primer capítulo comienza con una metáfora sobre Rue (Zendaya) —que explica el director Sam Levison—, y que para sorpresa de nadie, el personaje continúa metida en pleitos relacionados a drogas, sobre todo por una deuda que tiene que pagar.

En esta temporada ya vemos a los personajes en edad adulta tras un salto temporal de cinco años y con cambios (algunos) inesperados. Maddy Perez (Alexa Demie) se muda a Hollywood para trabajar como manager de influencers y actores en una agencia de talentos.

En el caso de Nate Jacobs, toma el mando de la empresa de construcción y desarrollo inmobilario de su papá Cal Jacobs y ya vive en pareja con Cassie (Sydney Sweeney), quien ahora se dedica a crear contenido en una plataforma para adultos y busca la fama y —como siempre—, la validación.

Pero la escena de la cual hablaremos específicamente en este artículo es la del inicio, donde vemos a Rue desenvolviéndose en “su nuevo trabajo”. Actualmente trafica fentanilo a través de la frontera para saldar su millonaria deuda con Laurie (Martha Kelly) tras no pagarle las drogas que le fió años atrás.

Rue sube a una camioneta 4x4 propiedad de Laurie y que utiliza para cruzar la frontera, pero se queda atorada justamente arriba del muro fronterizo. Ella maniobra varias veces para que el auto pueda avanzar, pero tras varios intentos lo abandona “en el aire” y al borde del precipicio.

De acuerdo con declaraciones a Variety para Inside the Frame, el director de la serie Sam Levison afirma que esta escena refuerza la tensión que rodea la vida de Rue, así como el humor de la temporada.

“Ambos elementos funcionan en conjunto. Se convierte en una metáfora más amplia de su viaje, donde ella se encuentra al borde del abismo. Un paso en falso y, ya sabes, se precipita al vacío”, explica Levison, aunque, confiesa que no era una escena con la que tenía planeado comenzar la temporada.