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Cine y TV

BBC admite “grave error” por transmitir en vivo insulto racista en la gala de los BAFTA

El incidente ocurrió durante la participación de los actores de ‘Sinners’ en la gala celebrada en febrero.
mié 08 abril 2026 02:41 PM
BBC admite “grave error” por transmitir en vivo insulto racista en la ceremonia de los BAFTA
Michael B. Jordan. (Amy Sussman/Getty Images)

Una investigación interna de la BBC concluyó este miércoles que el gigante audiovisual británico "violó" sus normas editoriales al emitir un insulto racista pronunciado por un invitado con síndrome de Tourette durante la ceremonia de los BAFTA Awards.

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Cuando los actores de la película Sinners, Michael B. Jordan y Delroy Lindo, estaban en el escenario el 22 de febrero para entregar el premio a los efectos especiales, John Davidson, un hombre con síndrome de Tourette, enfermedad neurológica caracterizada por tics motores y vocales, lanzó un insulto racista.

Davidson estaba presente en la ceremonia porque la película I Swear, inspirada en su vida, estaba nominada a varios BAFTA.

La unidad encargada de las quejas en la BBC, que afirmó haber recibido un gran número, consideró que la cadena había infringido sus normas al no eliminar el insulto en la retransmisión diferida y al dejarlo en la versión disponible hasta la mañana siguiente.

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La inclusión de este insulto "no se basaba en ninguna justificación editorial", indicó la unidad.

No obstante, la unidad aceptó la explicación del equipo de control de emisiones, que afirmó no haber "escuchado ni identificado la palabra", difícilmente inteligible, y no fue algo "intencionado".

La BBC se había disculpado y reconoció pocos días después haber cometido un "grave error".

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