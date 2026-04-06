Recordemos que este proyecto es la adaptación mexicana del formato original de The Office (BBC Studios) y la primera parte que consta de 8 episodios se estrenó el pasado 13 de marzo.

La Oficina, en formato de falso documental, se enfoca en la oficina regional de la compañía familiar “Jabones Olimpo” en su sede de Aguascalientes, donde los colaboradores viven diversas experiencias bajo el mandato de Jerónimo Ponce III, heredero legítimo y gerente regional de la industria jabonera, aunque está en duda su capacidad para digerir la compañía.

Ahora, la plataforma de streaming anunció que la producción Amazon MGM Studios junto a Máquina Vega, ya trabajan en el desarrollo de la siguiente entrega debido al buen recibimiento del público y el éxito que ha tenido en su catálogo, pues desde su estreno se ha posicionado en el top 10.

Fecha de estreno

Si bien ya sabemos que ya trabajan en el desarrollo de la segunda temporada, es muy pronto para saber su fecha de estreno, así que tendrás que esperar para conocer cuándo llegarán los nuevos episodios a la pantalla chica.

Elenco

En La Oficina participan Fernando Bonilla (Jerónimo Ponce III), Edgar Villa “Villita” (Aniv Rubio), Fabrizio Santini (Memo Guerrero), Elena del Río (Sofi Campos), Alexa Zuart (Mine Romero), Alejandra Ley (Abi Delgado), Armando Espitia (Qwerty), Areli González (Ángeles Leyva), entre otros.