Harry Potter regresa: mira el primer tráiler de la serie y la fecha de estreno

Si eres fan de Harry Potter, desempolva tu varita porque esto te va a interesar. Hogwarts por fin está de regreso y este miércoles HBO lanzó el primer tráiler de la próxima serie que ofrecerá una nueva versión de la saga en el que el público podrá sumergirse.

Este nuevo proyecto es una fiel adaptación de las novelas de J.K. Rowling. Cada temporada adapta un libro de la saga que se compone de siete partes.

En este primer adelanto vemos a Harry viviendo en su alacena bajo la escalera en casa de los Dursley, en donde sufre de acoso por parte de su primo y su tía. “Tú no tienes nada de especial”, le dice ella. Posteriormente recibe su carta de admisión a Hogwarts.

Tras cruzar el portal del andén que lo lleva al Expreso de Hogwarts, Harry se encuentra con Ron y cruzan palabras. Otros momentos que vale la pena destacar es cuando el famoso trío explora Hogwarts, así como a Harry desenvolviendo una escoba de Quidditch.

Tráiler