Revelan el primer vistazo a ‘Spider-Man: Brand New Day’; así luce Tom Holland con la máscara

De la mano de Sony y Marvel, esta cinta del universo arácnido prevé su estreno para el próximo 31 de julio, justo antes de Avengers: Doomsday. Y para calentar motores previo al lanzamiento del tráiler oficial, se publicaron breves imágenes en diversas cuentas de redes sociales.

En este primer vistazo Peter Parker aparece salvando a alguien mientras se balancea con sus telarañas entre edificios. No falta mucho para poder ver más detalles de la nueva cinta, pues en esta ocasión la presentación del tráiler se sale del molde.

El mismo Tom Holland explicó que el tráiler oficial no será como todos, sino se irán revelando adelantos a través de usuarios en internet con el fin de que los fans participen para reunir todo el material y construir la historia, lo que se sale de la manera convencional de Marvel Studios.

Hay que recordar que esta cinta es la primera protagonizada por Holland y que no está dirigida por Jon Watts; esta vez la dirección está a cargo de Destin Daniel Cretton.