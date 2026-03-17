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Revelan el primer vistazo a 'Spider-Man: Brand New Day'; así luce Tom Holland con la máscara

Ya hay una probadita de lo que nos espera en la próxima cinta del héroe arácnido Peter Parker, protagonizado por Tom Holland.
mar 17 marzo 2026 01:06 PM
Revelan el primer vistazo a ‘Spider-Man: Brand New Day’; así luce Tom Holland con la máscara
. (Cortesía)

La espera terminó y por fin pudimos ver a Tom Holland como Peter Parker en la nueva entrega Spider-Man: Brand New Day, pues este martes se dieron a conocer los primeros avances, próxima a estrenarse en las salas de cines. ¿Cuándo sale el tráiler oficial? Acá te contamos eso y más detalles.

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De la mano de Sony y Marvel, esta cinta del universo arácnido prevé su estreno para el próximo 31 de julio, justo antes de Avengers: Doomsday. Y para calentar motores previo al lanzamiento del tráiler oficial, se publicaron breves imágenes en diversas cuentas de redes sociales.

En este primer vistazo Peter Parker aparece salvando a alguien mientras se balancea con sus telarañas entre edificios. No falta mucho para poder ver más detalles de la nueva cinta, pues en esta ocasión la presentación del tráiler se sale del molde.

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El mismo Tom Holland explicó que el tráiler oficial no será como todos, sino se irán revelando adelantos a través de usuarios en internet con el fin de que los fans participen para reunir todo el material y construir la historia, lo que se sale de la manera convencional de Marvel Studios.

Hay que recordar que esta cinta es la primera protagonizada por Holland y que no está dirigida por Jon Watts; esta vez la dirección está a cargo de Destin Daniel Cretton.

Por si no lo viste:

Foto de Tom Holland con el traje completo de Spiderman encima de una plataforma metálica durante las grabaciones de la nueva película.
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'Spider-Man: Brand New Day': el nuevo traje de Tom Holland, reparto y todo lo que se sabe

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