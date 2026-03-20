Muere el actor Chuck Norris a los 86 años

Chuck Norris, figura de acción del cine estadounidense y leyenda de las artes marciales, murió a los 86 años, tras haber sido hospitalizado, informó este viernes su familia en un comunicado.
"Es con el corazón embargado que nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro amado Chuck Norris la mañana de ayer", dijo el texto publicado en las redes sociales del protagonista de Walker, Texas Ranger.
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La familia dijo que quería mantener las circunstancias de su fallecimiento en privado, pero que el actor estuvo acompañado por ellos "y en paz”.
Para el mundo, él era un artista marcial, un actor, y un símbolo de fuerza
"Para el mundo, él era un artista marcial, un actor, y un símbolo de fuerza. Para nosotros, él era un esposo devoto, un querido padre y abuelo, un hermano increíble, y el corazón de nuestra familia", señala el texto que acompaña una foto de perfil en blanco y negro del actor.
El portal de noticias TMZ reportó el jueves que Norris habría sufrido una emergencia médica, pero no ofreció detalles.
Norris, una leyenda de las artes marciales famoso por protagonizar taquilleras cintas de acción en la década de 1980, cumplió 86 años la semana pasada y marcó la celebración con una publicaciones en las redes sociales.
"Yo no envejezco. Yo subo de nivel", señaló en un video en el que se le ve entrenando con un hombre.
"Nada como algo de acción durante un día soleado para hacerte sentir joven", agregó.
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Quién fue Chuck Norris
Carlos Ray "Chuck" Norris nació en Ryan, Oklahoma, el 10 de marzo de 1940. Descubrió su pasión por las artes marciales cuando prestaba servicio en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Corea del Sur.
Su interés por el tang soo do, un arte marcial coreano basado en el karate, llevaría a Norris a derribar a muchos oponentes sobre el tatami y a convertirse él mismo en un ídolo de la gran pantalla.
Su épica pelea con la superestrella de las artes marciales Bruce Lee en la clásica película de kung-fu de 1972 El dragón —que recaudó mil veces su presupuesto de 130 mil dólares— contribuyó a convertir a Norris en una figura del cine y la televisión.
Pero Norris, que de niño idolatraba a John Wayne, se hizo actor casi por casualidad. Tras dejar la Fuerza Aérea en 1962, se instaló en Los Ángeles, donde, mientras esperaba una oportunidad para formarse como policía, montó un estudio de artes marciales y encontró su vocación.
En 1967, con un título de campeón de karate de Estados Unidos, se volvió el instructor de referencia para celebridades como Steve McQueen, Priscilla Presley y Donny Osmond.
Se hizo amigo de Bruce Lee, y debutó como actor con un cameo en "Las demoledoras", de Dean Martin, en 1968. Pero fue el éxito de "El dragón", cuatro años más tarde, lo que llevó a Norris a tomar clases de interpretación.