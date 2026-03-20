Muere el actor Chuck Norris a los 86 años

La familia dijo que quería mantener las circunstancias de su fallecimiento en privado, pero que el actor estuvo acompañado por ellos "y en paz”.

Para el mundo, él era un artista marcial, un actor, y un símbolo de fuerza

"Para el mundo, él era un artista marcial, un actor, y un símbolo de fuerza. Para nosotros, él era un esposo devoto, un querido padre y abuelo, un hermano increíble, y el corazón de nuestra familia", señala el texto que acompaña una foto de perfil en blanco y negro del actor.

El portal de noticias TMZ reportó el jueves que Norris habría sufrido una emergencia médica, pero no ofreció detalles.

Norris, una leyenda de las artes marciales famoso por protagonizar taquilleras cintas de acción en la década de 1980, cumplió 86 años la semana pasada y marcó la celebración con una publicaciones en las redes sociales.

"Yo no envejezco. Yo subo de nivel", señaló en un video en el que se le ve entrenando con un hombre.

"Nada como algo de acción durante un día soleado para hacerte sentir joven", agregó.