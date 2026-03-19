El actor Chuck Norris fue hospitalizado de emergencia en Hawai: esto se sabe

Dicha publicación no detalló qué fue lo que le ocurrió, sin embargo se sabe que el también campeón mundial de Karate Do en 1978, ingresó en las últimas 24 horas en la isla de Kauai.

Norris, leyenda de las artes marciales y famoso por protagonizar taquilleras cintas de acción en la década 1980, no pasó desapercibido su cumpleaños en días pasados al celebrar con una serie de publicaciones en redes sociales.

"Yo no envejezco. Yo subo de nivel", señaló en un video en el que se le ve entrenando con un hombre.

"Nada como algo de acción durante un día soleado para hacerte sentir joven", agregó Chuck Norris.

De hecho es cinta negra en varias disciplinas y creó “Chuc Kuk Do”, su propia vertiente de artes marciales.