El brutal episodio de ‘El caballero de los Siete Reinos’ que logró puntuación (casi) perfecta

El capítulo titulado “En el nombre de la Madre” es la antesala del final de la primera temporada y casi de inmediato los fans dejaron claro que es uno de los mejores momentos de una serie que, de por sí, ha tenido un gran recibimiento.

Dirigido por Owen Harris, el episodio retoma la historia justo antes de la celebración del Juicio de Siete, en el que el destino de Ser Duncan será decidido luego de su ataque al odiado Aerion Targaryen.

Para los fans resultó una verdadera sorpresa “En el nombre de la Madre” pues se divide entre el brutal, violento y crudo juicio por combate y un flashback que muestra de forma más cercana la juventud de Ser Duncan y cómo fue que Ser Arlan de Pennytree se convirtió en su mentor.

La calificación (casi) perfecta del penúltimo capítulo de ‘El caballero de los Siete Reinos’

Pocas horas después del estreno del episodio 1x05 por HBO Max, “En el nombre de la Madre” obtuvo una puntuación casi perfecta de 9.9/10 en IMDb que solo tres episodios de Game of Thrones en sus 8 temporadas alcanzaron: “The rains of Castamere” (temporada 3, episodio 9, 2013), “Battle of the Bastards” (temporada 6, episodio 9, 2016), “The Winds of Winter” (temporada 6, episodio 10, 2016).

No es para menos: al terminar el capítulo, muchos de los personajes (queridos u odiados) murieron, incluidos algunos de los más importantes. Sí, tal y como en Game of Thrones acostumbraba.

Con esto, El caballero de los Siete Reinos se convirtió ya en la secuela más exitosa del universo de Juego de Tronos, incluso más que House of the Dragon, cuya tercera temporada se estrenará en verano de este año y que, a pesar de que ha gustado a los seguidores de las historias creadas por George R. R. Martin, no ha tenido el mismo impacto que otras producciones.