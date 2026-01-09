Golden Globes 2026: Nominados principales, a qué hora y dónde verlos en vivo

Pero, ¿de qué trata? Este thriller gira en torno a un revolucionario envejecido y su hija adolescente en un viaje trepidante en el que aparecen radicales de izquierda violentos, redadas migratorias y supremacistas blancos.

En esta 83º edición de la ceremonia, le sigue Sentimental Value con ocho nombramientos, Pecadores con siete, Hamnet con 6 y Frankenstein con cinco nominaciones.

Fecha y a qué hora ver los Golden Globes en vivo

Podrás seguir la transmisión en vivo este domingo 11 de enero a partir de las 7:00 pm, tiempo centro de México.

Dónde verlos

En televisión de paga a través de TNT y en streaming por HBO.

Nominados principales

CINE

Mejor Película Dramática

Frankenstein (Netflix)

Hamnet (Focus Features)

It Was Just an Accident (Neon)

The Secret Agent (Neon)

Sentimental Value (Neon)

Sinners (Warner Bros. Pictures)

Mejor Película Musical o de Comedia

Blue Moon (Sony Pictures Classics)

Bugonia (Focus Features)

Marty Supreme (A24)

No Other Choice (Neon)

Nouvelle Vague (Netflix)

One Battle After Another (Warner Bros. Pictures)

Mejor Actor de Drama

Joel Edgerton (Train Dreams)

Oscar Isaac (Frankenstein)

Dwayne Johnson (The Smashing Machine)

Michael B. Jordan (Sinners)

Wagner Moura (El agente secreto)

Jeremy Allen White (Springsteen: Deliver Me From Nowhere)

Mejor Actriz de Drama

Jessie Buckley (Hamnet)

Jennifer Lawrence (Muere mi amor)

Renate Reinsve (Sentimental Value)

Julia Roberts (Después de la caza)

Tessa Thompson (Hedda)

Eva Victor (Lo siento, cariño)

Mejor Actor Musical o Comedia

Timothée Chalamet (Marty Supreme)

George Clooney (Jay Kelly)

Leonardo DiCaprio (One Battle After Another)

Ethan Hawke (Blue Moon)

Lee Byung-Hun (No Other Choice)

Jesse Plemons (Bugonia)

Mejor Actriz Musical o Comedia

Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You)

Cynthia Erivo (Wicked: For Good)

Kate Hudson (Song Sung Blue)

Chase Infiniti (One Battle After Another)

Amanda Seyfried (El testamento de Ann Lee)

Emma Stone (Bugonia)

Mejor Actor de Reparto

Benicio Del Toro (One Battle After Another)

Jacob Elordi (Frankenstein)

Paul Mescal (Hamnet)

Sean Penn (One Battle After Another)

Adam Sandler (Jay Kelly)

Stellan Skarsgård (Sentimental Value)

Mejor Actriz de Reparto

Emily Blunt (The Smashing Machine)

Elle Fanning (Sentimental Value)

Ariana Grande (Wicked: For Good)

Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value)

Amy Madigan (La hora de la desaparición)

Teyana Taylor (One Battle After Another)

Mejor Director

Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)

Ryan Coogler (Pecadores)

Guillermo Del Toro (Frankenstein)

Jafar Panahi ( Fue solo un accidente )

Joachim Trier (Sentimental Value)

Chloé Zhao (Hamnet)

Mejor Película Animada

Arco (Neon)

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle (Aniplex, Crunchyroll, Sony Pictures Entertainment)

Elio (Walt Disney Studios Motion Pictures)

Kpop Demon Hunters (Netflix)

Little Amélie or the Character of Rain (Gkids)

Zootopia 2 (Walt Disney Studios Motion Pictures)

TELEVISIÓN

Mejor Serie Dramática

The Diplomat (Netflix)

The Pitt (HBO Max)

Pluribus (Apple TV)

Severance (Apple TV)

Caballos lentos (Apple TV)

The White Lotus (HBO Max)

Mejor Actor Dramático

Sterling K. Brown ( Paradise )

Diego Luna ( Andor )

Gary Oldman ( Slow Horses )

Mark Ruffalo ( Task )

Adam Scott ( Severance )

Noah Wyle ( The Pitt )

Mejor Actriz de Drama

Kathy Bates ( Matlock )

Britt Lower ( Severance )

Helen Mirren ( Mobland )

Bella Ramsey ( The Last of Us )

Keri Russell ( The Diplomat )

Rhea Seehorn ( Pluribus )

Mejor Serie Musical o de Comedia

Abbott Elementary (ABC)

The Bear (FX en Hulu)

Hacks (HBO Max)

Nobody Wants This (Netflix)

Only Murders in the Building (Hulu)

The Studio (Apple TV)

Mejor Actor musical o de comedia

Adam Brody ( Nadie quiere esto )

Steve Martin ( Only Murders In The Building )

Glen Powell ( Chad Powers )

Seth Rogen ( The Studio )

Martin Short ( Only Murders In The Building )

Jeremy Allen White ( The Bear )

Mejor Actriz musical o de comedia

Kristen Bell ( Nadie quiere esto )

Ayo Edebiri ( The Bear )

Selena Gomez ( Only Murders In The Building )

Natasha Lyonne ( Poker Face )

Jenna Ortega ( Merlina )

Jean Smart ( Hacks )

Mira más de la lista aquí: