'Malcolm el de en medio': fecha de estreno, tráiler oficial y otros detalles

Wilkerson es interpretado nuevamente por Frankie Muniz en este reviva llamado Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair, donde nos mostrará su etapa adulta. Pero eso no es todo, en la historia llega un personaje nuevo: su hija (Keeley Karsten).

Sin embargo, no solo veremos a Frankie Muniz en este nuevo proyecto, pues de hecho tendrá de vuelta a —casi— todo el elenco original. Por ejemplo, Bryan Cranston (Hal), Jane Kaczmarek (Lois), Christopher Masterson (Francis), Justin Berfield (Reese) y Emy Coligado (Piama).

En el caso de Erik Per Sullivan, quien interpretó en la serie del 2000 a Dewey —hermano menor de Malcolm—, no lo veremos esta vez, pues decidió decirle adiós a la actuación para dedicarse a sus estudios universitarios.

De qué trata Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair

Como ya te contábamos, la historia sigue a Malcolm de adulto y su nueva etapa de vida. Sus padres, Hal y Lois, celebrarán 40 años de matrimonio, lo que lo pone en aprietos para reunirse de nuevo con su disfuncional familia.

Fecha de estreno

De acuerdo con Hulu y Disney+, la fecha oficial de estreno de Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair será el 10 de abril de 2026. Aunque todavía faltan algunos meses, ve apartando ese día en tu calendario.

Tráiler oficial