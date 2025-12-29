Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Cine y TV

'Malcolm el de en medio': fecha de estreno, tráiler oficial y otros detalles

Malcolm regresará a nuestras pantallas con más aventuras, ahora en su nueva etapa de vida.
lun 29 diciembre 2025 03:44 PM
'Malcolm el de en medio’: fecha de estreno, tráiler oficial y lo que se sabe del revival
. (Cortesía)

Una de las series más populares de la pantalla chica está de regreso. Sí, hablamos de Malcolm el de en medio , que, tras 19 años vuelve, ahora con Malcolm Wilkerson como protagonista y en una nueva etapa de su vida. Acá el tráiler oficial, fecha de estreno y lo que se sabe.

Publicidad

Wilkerson es interpretado nuevamente por Frankie Muniz en este reviva llamado Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair, donde nos mostrará su etapa adulta. Pero eso no es todo, en la historia llega un personaje nuevo: su hija (Keeley Karsten).

Sin embargo, no solo veremos a Frankie Muniz en este nuevo proyecto, pues de hecho tendrá de vuelta a —casi— todo el elenco original. Por ejemplo, Bryan Cranston (Hal), Jane Kaczmarek (Lois), Christopher Masterson (Francis), Justin Berfield (Reese) y Emy Coligado (Piama).

En el caso de Erik Per Sullivan, quien interpretó en la serie del 2000 a Dewey —hermano menor de Malcolm—, no lo veremos esta vez, pues decidió decirle adiós a la actuación para dedicarse a sus estudios universitarios.

No te pierdas:

Hollywood Christmas Parade
Cine y TV

Ya está casi todo listo: Frankie Muniz revela nueva imagen de ‘Malcolm el de enmedio’

De qué trata Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair

Como ya te contábamos, la historia sigue a Malcolm de adulto y su nueva etapa de vida. Sus padres, Hal y Lois, celebrarán 40 años de matrimonio, lo que lo pone en aprietos para reunirse de nuevo con su disfuncional familia.

Fecha de estreno

De acuerdo con Hulu y Disney+, la fecha oficial de estreno de Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair será el 10 de abril de 2026. Aunque todavía faltan algunos meses, ve apartando ese día en tu calendario.

Tráiler oficial

Publicidad

Tags

Malcolm in the middle Malcolm

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad