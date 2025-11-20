El beisbol se va al streaming: MLB firma acuerdo con Netflix y ESPN

"Tras nuestro último juego de la Serie Mundial que promedió más de 51 millones de espectadores a nivel mundial, estas asociaciones se basan en el creciente impulso de MLB que incluye a estrellas generacionales estableciendo nuevos estándares de excelencia, nuevas reglas que han mejorado el juego en el terreno y aumentos en importantes métricas de participación de los fans como audiencia, asistencia, participación y consumo en redes sociales", dijo el comisionado de la MLB Robert D. Manfred Jr en un comunicado.

Como parte de los acuerdos que cubren las temporadas 2026-28, Netflix extenderá por primera vez su cobertura de eventos de beisbol en directo con la retransmisión de documentales de la MLB.

NBCUniversal, propiedad de Comcast CMCSA.O, volverá a retransmitir partidos regulares en su cadena por primera vez en un cuarto de siglo, según anunció la MLB en un comunicado.

Sunday Night Baseball se trasladará de ESPN, propiedad de Disney DIS.N, a NBCUniversal, que también se hizo acreedora de los derechos de Sunday Leadoff y la Wild Card Series en la postemporada para NBC y Peacock.

Pero ESPN no se queda con las manos vacías. La cadena recibirá un paquete de partidos nacionales entre semana durante toda la temporada, a la vez que adquirirá los derechos para vender MLB.TV.

Con información de REUTERS