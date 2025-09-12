‘Super Mario Galaxy’ tendrá una película: fecha de estreno y lo que se sabe

Y es que como recordarás, la primera cinta de Super Mario Bros: La Película estrenada en 2023 logró posicionarse como la segunda más taquillera de ese año con más de 1,300 millones de dólares de recaudación, por lo cual no sería sorpresa que la próxima también logre un récord.

Hasta ahora se han dado a conocer pocos detalles de la nueva entrega, sin embargo algo que dejó claro Nintendo es que por supuesto está inspirada en el universo de los icónicos videojuegos en una nueva galaxia.

Fecha de estreno

Si ya estás ansioso por ver la peli tendrás que esperar algunos meses, pues Nintendo anunció que se estrenará en cines en abril, aunque no dio la fecha exacta. Sin embargo, no dudamos que sea a mediados o finales de ese mes.

Primer vistazo de Super Mario Galaxy: La Película

Lo que nos han adelantado hasta el momento sobre la próxima peli es un video de 52 segundos que comienza con Mario descansando bajo un árbol, seguido de una mariposa parada en su sombrero rojo y comienza a volar hacia el espacio.