Cine y TV

Disney revela detalles de su próxima película; llegará en 2026

Una nueva cinta llega de la mano de Walt Disney Animation Studios el próximo año. ¿De qué trata? ¿Cuándo es la fecha exacta de estreno? Esto es lo que se sabe.
lun 01 septiembre 2025 04:29 PM
¿Te gustan las historias llenas de magia? Esto te va a interesar. Un nuevo proyecto de Walt Disney Animation Studios llega a la pantalla grande a través de HEXED, la próxima película del estudio presentada en la D23 Expo y te contamos todos los detalles.

Esta cinta de animación fue anunciada por Jared Bush, chief officer de Walt Disney Animation Studios y, aunque hasta el momento se han compartido pocos detalles, ya hay un logo animado oficial, fecha de estreno y de qué va.

De qué trata

HEXED cuenta la historia de un adolescente torpe y su madre perfeccionista, quienes descubren que aquello que los hace diferentes podrían ser poderes mágicos capaces de transformar sus vidas y un mundo secreto por completo.

Fecha de estreno

La peli animada de Disney llegará a las salas de cine en noviembre de 2026, sin embargo, aunque todavía falta mucho, aparta la fecha.

HEXED está dirigida por los veteranos directores Josie Trinidad y Jason Hand. La producción está a cargo de Roy Conli y Juan Pablo Reyes Lancaster-Jones.

Además de este nuevo proyecto, en la D23 Expo se anunciaron otras novedades de títulos como Toy Story 5, Hoppers y Zootopia 2.

Por ejemplo, la quinta entrega de la historia de los famosos juguetes llegará a los cines en junio de 2026, sin embargo habrá un reestreno de Toy Story el próximo 11 de septiembre.

En el caso de Hoppers, historia que sigue a la estudiante universitaria Mabel, se estrenará el próximo 5 de marzo.

