Disney revela detalles de su próxima película; llegará en 2026

Esta cinta de animación fue anunciada por Jared Bush, chief officer de Walt Disney Animation Studios y, aunque hasta el momento se han compartido pocos detalles, ya hay un logo animado oficial, fecha de estreno y de qué va.

De qué trata

HEXED cuenta la historia de un adolescente torpe y su madre perfeccionista, quienes descubren que aquello que los hace diferentes podrían ser poderes mágicos capaces de transformar sus vidas y un mundo secreto por completo.

Fecha de estreno

La peli animada de Disney llegará a las salas de cine en noviembre de 2026, sin embargo, aunque todavía falta mucho, aparta la fecha.

HEXED está dirigida por los veteranos directores Josie Trinidad y Jason Hand. La producción está a cargo de Roy Conli y Juan Pablo Reyes Lancaster-Jones.

Además de este nuevo proyecto, en la D23 Expo se anunciaron otras novedades de títulos como Toy Story 5, Hoppers y Zootopia 2.

Por ejemplo, la quinta entrega de la historia de los famosos juguetes llegará a los cines en junio de 2026, sin embargo habrá un reestreno de Toy Story el próximo 11 de septiembre.

En el caso de Hoppers, historia que sigue a la estudiante universitaria Mabel, se estrenará el próximo 5 de marzo.